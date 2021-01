V sobotu i v pondělí se hokejisté Horácké Slavie představí na svém ledě. Zvládnout oba mače, ten dnešní proti Sokolovu, i ten pondělní proti Kolínu, by nebylo od věci. „Super by to bylo. Samozřejmě každý zápas je ale jiný a strašně těžký,“ je si vědom trenér Třebíče Jaroslav Barvíř toho, že udržet se na vítězné vlně nebude snadné.

Ovšem jeho tým je momentálně v dobrém rozpoložení. Z posledních čtyř utkání získal jedenáct bodů, které ho postupně posouvají tabulkou vzhůru. Před dnešní výzvou náleží Třebíči šestá příčka. Mají tedy trenéři svým svěřencům vůbec co vytýkat? „Spokojení jsme hlavně výsledkově,“ uznává Barvíř, že v tomto směru opravdu nelze moc co namítat. „Trošku s čím bojujeme, je koncovka. Strašně se nadřeme na góly, i když zatím to stačilo. Ale naše představa s Davidem Dolníčkem je, že budeme dávat více než dvě nebo tři branky,“ má jasnou vizi.

Chance liga

Sobotní program: Slavia – Kladno (15.00), Havířov – Vsetín, Litoměřice – Přerov, Poruba – Vrchlabí (vše 16.00), Frýdek – Kadaň, Prostějov – Ústí, Kolín – Benátky (vše 17.00), JIHLAVA – Šumperk, TŘEBÍČ – Sokolov (oba 17.30).

Nebojí se ale kouč, že program je náročný a síly budou ubývat? „Ono je to asi pro všechny stejné. Je potřeba dobře regenerovat. A je lepší, když se hraje, než když jsou pauzy. My jsme od toho, abychom hráli, jsme za to zaplacení. V tomhle problém nevidím,“ tvrdí Barvíř.

I proto od svého výběru bude dnes od půl šesté očekávat stoprocentní výkon. Jistojistě bude potřeba, protože do KNHP arény dorazí nepříjemný sok. Sokolov je s dvoubodovou ztrátou hned za Třebíčí, čili půjde o bitvu tabulkových sousedů. „Víme o jejich ofenzivní síle. Mají tam hráče, kteří naskakovali v extralize a určitě se na ně budeme chtít co nejlépe připravit,“ slibuje kouč bílých hvězd.

Ten by klidně mohl čerpat informace o soupeřích od jihlavských kolegů. Dukla totiž hraje se stejnými celky vždy o pár dnů dříve. „Ale do Jihlavy jsem nevolal,“ pousmál se. „My samozřejmě nějaký materiál máme a z posledních dvou utkání vybereme pro hráče situace, a některé věci si v tréninku zkusíme,“ říká Jaroslav Barvíř, jehož tým v Sokolově vyhrál v listopadu 3:1. „Ale už je to dlouhá doba. My jsme tam hráli dobře z obrany, na brejky, které nám tam vycházely. To asi moc měnit nebudeme, ale tenkrát Sokolovu někteří hráči chyběli. Určitě to bude jiný zápas,“ nenechá se trenér ukolébat.