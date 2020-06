Podmínky v Telči vytvořil kouč Pytlík fantastické. Pokud mladí hráči chtějí a jsou odhodlaní pro svůj růst a hokejovou kariéru něco obětovat, tak právě ve městě zapsaném do Seznamu památek UNESCO se k tomuto cíli mohou výrazně přiblížit.

Hockey Talent Academy pořádá celou řadu hlavních kempů, kterých se účastní hráči různých věkových kategorií. Nevyjímaje špičkových dospělých hráčů, kteří hrají elitní světové soutěže!

Namátkou to jsou bratři Zohornové, Kaut, Nečas, a spousta dalších. „Martin Nečas je tváří našeho projektu. On tady odtrénoval osm set dvaatřicet hodin,“ poukazuje Jaromír Pytlík na jednoho z nejvytrvalejších hokejistů a hráče Carolina Hurricanes. „Řada věcí, které děláme, jsou originální. A já jsem otevřený novým věcem. Byl jsem čerpat nové trendy i ve špičkovém centru finského Kärpät Oulu,“ říká šéf akademie. „Věřím, že to děláme dobře,“ dodává.

A s tím se nedá než souhlasit. Důvod? Obrovský zájem hráčů se v Telči „vzdělávat“. „Jezdí sem i hráči z Rakouska, Německa, Slovenska, Švýcarska. Nerozlišujeme, kde hrají. Ty tréninky děláme nad rámec klubových tréninků a hráčům ukazujeme, jak trénují ti nejlepší,“ doplňuje zakladatel hokejové akademie, který ji rozjel před třinácti lety.

Před dvěma roky se posunuli v Telči ještě o level výše. Vznikla tu celoroční akademie ICE DRAGONS TELČ, která je určena pro hráče ve věku od deseti do patnácti let. Hráči zde mají špičkové podmínky pro svůj hokejový a osobní rozvoj.

Vše navazuje na místní školy. V týdnu hráči absolvují šest tréninků na ledě, jeden v posilovně, dva zápasy a trénink zaměřený na protažení a kompenzační cvičení.

Samozřejmostí je před každým tréninkem či zápasem „warm up“ pod dohledem kondičního trenéra. „Snahou projektu je hráče rozvíjet co nejefektivnější formou a stimulovat jejich hokejové dovednosti. Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj základních hokejových dovedností: bruslení, vedení kotouče, střelba, ale i na různé herní situace,“ doplňuje Pytlík, který nezapomíná, že i v oblasti stravování je potřeba sportovce vést, proto spolupracují s odborným výživovým poradcem.