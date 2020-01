Cíl splněn. Jihlavští hokejisté navázali na úspěšná střelecká představení z posledních zápasů a sobotní zápas 43. kola I. ligy dotáhli do vítězného konce. Na výhru v Ústí nad Labem zadělali hlavně v prostřední části, v níž dali čtyři branky.

HC Dukla Jihlava. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

ÚSTÍ N. L. - JIHLAVA 3:6

Do vedení sice šli šťastnou trefou domácí, ale po minutě Skořepa dobře zapracoval u brankoviště a šikovně procpal puk mezi Stahlovou výstrojí až do branky. Stejný hráč pak měl velmi snadnou práci v přesilové hře, kterou Dukla sehrála dobře, ovšem měla i štěstí. Zemanova střela se odrazila k osamocenému Skořepovi, a ten neměl problém poslat puk do odkryté svatyně.