Zlepší se dosavadní trend, nebo to bylo jen vybočení z nastolené linie? To může naznačit již dnešní program, pondělní zápasy skončily po uzávěrce vydání.

Jihlavská Dukla je na tom v řešení gólových situací bídně. Přesně zacílila 93krát, což je v průměru 2,6 branky na zápas a čtvrtý nejhorší útok soutěže! A taková čísla trenéra Viktora Ujčíka šťastným nedělají. „To nemůže těšit nikoho. Doufá, že se v ofenzivě zvedneme a najdeme trochu vyvážení s defenzivou, která je celkem dobrá,“ přál by si na začátku nového roku kouč hokejistů s ježkem na prsou.

Tím trefil i hřebíček na hlavičku v otázce, proč Dukla musí bojovat dodatečně o play-off. „V tom najdeme souvislost proč jsme tam, kde jsme,“ konstatuje Ujčík, který ale potenciál v týmu vidí. „Pořád na tom pracujeme, snažíme se rozebírat situace, dávat hráčům pokyn k tomu, aby věděli, kde je to nebezpečné. Je to pořád dokola. Musíme víc chodit před branku, kde to samozřejmě víc bolí, protože si to soupeř víc hlídá, ale mít tam pořád hráče, aby gólman neviděl,“ sází na otřepané klišé.

Horácká Slavia vstřelila ve 35 duelech probíhající sezony i přes šestibrankovou sobotní kanonádu ještě o tři branky méně. V tabulce produktivity jsou na tom hůře jen dva týmy – Benátky nad Jizerou (mají o gól méně) a střelecky takřka impotentní předposlední Kadaň (pouze 78 zásahů).

Přes hranici deseti vstřelených branek se přehoupli pouze Michal Vodný s dvanácti trefami a nejproduktivnější hráč týmu Martin Šťovíček, který posílil řady Horáků před sezonou.

„Bohužel některé naše zápasy vypadaly dost podobně. Zkraje zápasu jsme neproměnili velké šance, naopak po chybách inkasovaly laciné góly,“ opakuje asistent trenéra Jaroslav Barvíř.

Vedení klubu den před koncem roku odvolalo trenéra Martina Sobotku, kterého nahradil Radek Novák. „Pořád se nevzdáváme postupu do předkola play-off,“ zní stanovisko z tábora Horácké Slavie.

Sobotkovi zlomila vaz drtivá porážka 0:7 s Prostějovem, který je největším soupeřem Třebíče v boji o desátou příčku. Na Hanáky momentálně celek Radka Nováka ztrácí sedm bodů, do konce nadstavby však zbývají ještě více než dvě desítky zápasů.

HC DUKLA JIHLAVA

Nejproduktivnější hráči: 27 – Čachotský (9 gólů + 18 asistencí), 21 – Poletín (7 + 14), 20 – Fronk (9 + 11), 19 – Pekr (10 + 9), Skořepa (7 + 12).

Nejlepší střelci: 10 – Pekr, 9 – Čachotský, Fronk, 7 – Poletín, Skořepa, Anděl.

Nejproduktivnější obránci: 13 – Pohl (4 + 9), 12 – Holý (6 + 6), 9 – Kolář (5 + 4).

Vyhraná buly: 356 – Skořepa (58 %), 286 – Poletín (30,1 %), 159 – Zeman (59,6 %), 155 – Fronk (48,9 %).

HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

Nejproduktivnější hráči: 26 – Šťovíček (11 gólů + 15 asistencí), 22 – Vodný (12 + 10), 21 – Nedvídek (7 + 14), 18 – Havránek (4 + 14), 17 – Král a Forman (6 + 11).

Nejlepší střelci: 12 – Vodný, 11 – Šťovíček, 7 – Nedvídek, 6 – Král a Forman.

Nejproduktivnější obránci: 17 – Forman (6 + 11), 11 – Nedbal (0 + 11), 6 – Jenáček (1 + 5), 5 – Szathmáry (2 + 3).

Vyhraná buly: 256 – Šťovíček, (55,2 %), 215 – Král (50,1 %), 193 – Nedvídek (49,2 %).