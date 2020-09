Ze sobotního domácího duelu proti Sokolovu chtěla Dukla vytěžit další tři body, ale v CZ LOKO aréně se hrála vyrovnaná bitva. A hosté nakonec jihlavskému výběru pořádně zavařili. I díky přesilovým hrám. Dvakrát totiž Fučíka v početní výhodě překonali.

Ovšem i Dukle jdou přesilovky. Tu první využil na začátku zápasu Tomáš Harkabus, tu další v samotném závěru Daniel Kolář. „Chlup (Tomáš Chlubna) mi to ťukl na prostředek, ti Sokolovští byli mimo osu, já si vyjel a viděl místo nahoře, a naštěstí to tam padlo,“ popsal důležitý moment autor vyrovnávací branky.

Šlo se do prodloužení, ve kterém měl Sokolov další početní výhodu. A znovu v ní byl úspěšný. „Bylo to celý zápas vyrovnané a myslím, že mohly vyhrát oba týmy. Byl to těžký zápas. Sokolov nás napadal, byl aktivní a my jsme rádi i za ten bod, ale samozřejmě každý chce vyhrávat za tři body. Ale napravíme to v pondělí v Šumperku,“ dodal Kolář.

Chance liga - 6. kolo

ŠUMPERK – JIHLAVA 2:3

Branky a nahrávky: 15. Spratek (Jaroš, Kratochvíl), 53. Gewiese (Jaroš, Spratek) – 18. Černý (Čachotský, Illéš), 31. Zadražil (Illéš, Čachotský), 49. Eliáš. Rozhodčí: Dědek, Fiala – Hranoš, Gančarčík. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 512. Třetiny 1:1, 0:1, 1:1. Jihlava: Fučík – Krenželok, Kolář, Černý, Eliáš, Bilčík, Mareš, Černohorský – Čachotský, Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Pekr – Harkabus, Poletín, Chlubna – Havránek, Lichanec, V. Brož.

Jeho přání se vyplnilo. Ačkoliv nutno dodat, že jihlavský tým měl včera na šumperském ledě co dělat, aby draky přemohl. Domácí totiž vzdorovali, ujali se i vedení. Za Fučíkova záda propasíroval puk Spratek. Ještě do přestávky ale dokázal po pravé straně ujet Černý a jeho křížná střela do horního rohu znamenala vyrovnání. Šumperk si poté mohl vzít vedení zpět, ale Bernovský trestné střílení zahodil.

Střelecky aktivnější Dukla měla v úvodu druhé části také solidní možnost skórovat, hrála dvě minuty dvojnásobnou početní výhodu. Z ní ale nic nevytěžila. Kormidlem však za chvíli otočila. Zmatků v předbrankovém prostoru draků využil po půlhodině hry Zadražil.

A bylo ještě veseleji. Jihlavský Eliáš ukázal rychlé nohy i šikovné ruce a bekhendovým pokusem poslal svůj celek do dvoubrankového trháku. V závěru si ale hosté zavařili. Černohorský pykal na trestné, když Gewiese střelou do šibenice snížil. Šumperk vrhl všechny síly do útoku, ale Dukla těsnou výhru ubránila.