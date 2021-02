Před reprezentační pauzou si jihlavští hokejisté mohli, a hlavně i chtěli vylepšit pozici před závěrem základní části Chance ligy. Jenže v posledních dvou kolech před reprezentační pauzou se to moc nepovedlo. Po středeční prohře v Přerově po nájezdech přišla sobotní domácí porážka od Vsetína 1:2. „Mrzí obě. V Přerově jsme mohli mít tři body, a i tady jsme mohli nějaké bodíky získat, ale není z toho nic,“ hodnotil pro web Dukly obránce Tomáš Černý.

Potvrdil i slova asistenta trenéra Nekvasila, který si stěžoval na velké množství vyloučení. „Záviselo to hodně na oslabeních, kterých jsme měli dost. Sice skvěle ubráněné, ale trochu nám to sebralo síly na takový ten drive. Šance tam byly, ale nespadlo to tam,“ posteskl si.

I on sám v jednu chvíli mohl udeřit, ale Gábu překonat nedokázal, což ho pořádně rozčertilo a na střídačce se na sebe hodně hněval. „Mrzí to, emoce tam vybouchly. Budu muset potrénovat, abych gól příště dal,“ má jasno Tomáš Černý, jehož tým se o vyrovnání snažil marně. „Nebyli jsme šikovnější při zakončení a bohužel jsme prohráli,“ utrousil.

S ruským brankářem a nováčkem v sestavě Maksimem Žukovem to podle něj byla dobrá spolupráce. Domluva nedrhla. „Určené jsou signály, které jsou celosvětově známé a anglicky, v tom nebyl problém,“ ujistil Černý. „On je šikovný s holý, umí si s tím poradit, a když mu pomůžeme a zařveme si, dokáže nám to dát a my to pak můžeme rozjet,“ doplnil třiadvacetiletý bek Dukly.