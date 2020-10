Hokejová krajská liga Vysočiny má za sebou čtvrté dějství nové sezony, která se kvůli vládním opatřením minimálně na čtrnáct dnů zastaví. Před nucenou přestávkou si Telč připsala jen bod. Na ledě Zasvátky u Brna musela celé utkání dohánět manko, což se dařilo. Ale v samostatných nájezdech byli lepší domácí.

Hokejisté Telče (v bílém) získali jen bod. Na ledě Zastávky pohráli po samostatných nájezdech. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Telč jela ke svému třetímu utkání posílena dvěma výhrami, ale také tušila, že se Zastávkou u Brna tu bude přetěžká práce. „Oni jsou doma důrazní, je tam horší led, moc to tam neklouže. Domácí jsou na to zvyklí, jim to vyhovuje, ale nám to trochu svazovalo kombinaci. Moc se nám ty naše akce nedařilo dotahovat až do konce,“ komentuje trenér Josef Prášek.