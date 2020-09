Jeho svěřenci přitom museli skóre v Litvínově otáčet. Úvod totiž nezachytili. „Oni měli tři lajny, první nechávali na začátku odpočinout, takže se dostali dřív do tempa, které bylo diametrálně odlišné než v úterý. Nám chvíli trvalo, než jsme se srovnali,“ reaguje kouč hostů Ujčík.

To byla ale poslední pasáž, v níž měli domácí navrch. „Pak jsem se tomu tempu přizpůsobili a myslím, že jsme ho díky čtyřem lajnám udrželi po celý zbytek zápasu. A jim naopak ty síly docházely víc,“ všiml si.

Dukla i díky tomu dokázala v prostřední části srovnat. Pomohla si přesilovkou, kterou zakončil Čachotský. „Už jsme postavili dvě přesilovkové formace, které máme namyšlené. Samozřejmě bude záviset na zdraví hráčů a dalších aspektech, ale máme tu šikovné kluky. Zvýšila se konkurence, a aby se prosadili do těch deseti lidí, musí makat a plnit pokyny,“ těší Ujčíka.

Těšil ho i samotný obrat, který v poslední třetině obstarali beci Eliáš a Strejček. „V utkání byla spousta věcí, které jsme trénovali. Za to jsme moc rádi, že to tam kluci dokázali přenést,“ říká trenér Dukly a dodává: „Jsme moc rádi, že se nám podařilo vyhrát. Takové vítězství dodá hráčům i nám novou chuť do práce. A bylo to vidět i na dnešním (pátečním – pozn. red.) tréninku. Přestože jsme ve čtvrtek hráli, tak to bylo svižné. I při neoblíbené kondici se vydali. Museli to hodně cítit, ale bylo to s úsměvem. Když se něco povede, tak se lépe pracuje. Navíc mají kluci poslední volný víkend.“