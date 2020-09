Ze vzájemných výsledků poslední sezony se dá vyčíst, že Duklu čeká těžká bitva. Loni kladli Trhači ve všech šesti utkáních velký odpor. Jihlavský výběr s nimi měl vždy problém. Vyhrál jen třikrát. „Myslím, že hráčům to ani není potřeba zdůrazňovat, že je to nepříjemný soupeř. Z historického hlediska Dukle Kadaň nevyhovuje, o to je to větší výzva, uspět tam,“ hlásí jihlavský trenér Viktor Ujčík.

Jeho tým má na prvoligovém kontě už šest bodů, Kadaň nula. Ale pozor hrála jen jednou. Ovšem start měla hrůzostrašný. Na ledě Poruby dostal výprask 1:11!

Dukla vs. Trhači

Sezona 2019/2020

Jihlava - Kadaň 3:1

Kadaň - Jihlava 2:1

Jihlava - Kadaň 3:2

Kadaň - Jihlava 3:2sn

Jihlava - Kadaň 0:2

Kadaň - Jihlava 2:4

Dalo se z tohoto zápasu něco vyčíst? „To právě vůbec. Na videu jsem to sledoval, ale pro nějaké poznatky to bylo o ničem. Oni mají nového trenéra a hledat taktika se bude těžko, pojedeme do neznáma,“ tvrdí kouč Dukly. „Ale jsme připravení na všechno. Spíš se musíme zaměřit hlavně na sebe, hrát náš styl. Je to o tom, jak k tomu kluci přistoupí,“ má jasno Ujčík.

Podle něj by mohly hodně napovědět první minuty. „Když do zápasu vstoupíme dobře, budeme aktivní a budeme udávat tem-po, bude to jednodušší. A pokud by tam něco padlo, bylo by to jenom dobře. Naposledy se nám v koncovce nedařilo, a pak to bylo nervózní,“ doplňuje.

Chance liga

Dnešní program: Benátky n. J. - Frýdek-Místek (17.30), Kolín - Prostějov, Kadaň - JIHLAVA, Sokolov - Poruba, Šumperk - Slavia Praha, Kladno - Havířov, Přerov - Vsetín (vše 18.00).

A cíl hostů je jasný. V Kadani dnes večer chtějí slavit výhru, první venkovní. „Každopádně jiný než tři body si dát nemůžeme, doba je taková, jaká je. Každý takový zápas může být důležitý. My ho chceme zvládnout,“ tvrdí Viktor Ujčík, kterému by vůbec nevadilo, kdyby jeho tým začal prodlužovat vítěznou šňůru. „Bylo by to milé, protože v dalším zápase máme ve výborné formě hrající Sokolov. Výhra by nám v tomhle směru pomohla.“

Sestava bude takřka totožná s tou, v níž Dukla odehrála vítězný mač s Ústím nad Labem. Mezi třemi tyčemi by se měl objevit Fučík.