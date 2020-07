Uplynulý úvodní týden byl pro mladé jihlavské hráče seznamovací. „Šlo hlavně o to kluky trochu rozjezdit. Nebyli hrozně dlouho na ledě. Museli si zvyknout na výstroj,“ nastínil trenér Dukly Viktor Ujčík, který se svým kolegou Karlem Nekvasilem přivítal na začátku nového týdne i zbylé hráče. „Kluci, kteří jsou ročník šetadevadesát a starší, první týden chodit nemuseli, bylo to na jejich zvážení. Ale někteří stejně chodili,“ podotkl jeden z koučů.

Ti, co se v pondělí hlásili poprvé, jako třeba Poletín, Pekr či Jiránek, pozadu podle něj nebudou. „Co vím, tak někteří už na led také chodili. Pro ty starší bývá ten přechod trochu těžší, ale my jsme to rozjeli myslím zavčas. Nemusíme tlačit na pilu, protože první přátelák máme až pátého srpna. Je spousta času a oni to rychle doženou,“ je si Ujčík jistý.

Hlavní náplní tohoto týdne bude bruslení. „Najedeme na to postupně, aby si na tu zátěž pomalu zvykali. Musíme nabruslit nějaké kilometry, bude tam ještě i nabírání fyzičky. Různá cvičení, ale také nějaká hra. Ve středu máme wingate testy,“ nastínil hlavní trenér prvoligové Dukly nejbližší program.