Časomíra sobotního prvního finále mezi Kladnem a Jihlavou se zastavila na cifře 61:24. Zápas v tu dobu skončil. V tenhle čas totiž hostující Peter Lichanec překonal gólmana Košarišťana, a svůj tým dohnal k vítězné euforii. „Tenhle byl zatím nejdůležitější,“ nezaváhal při pozápasovém hodnocení autor vítězné branky na 4:3.

Jak k ní došlo? „Dostali jsme se do útočného pásma, myslím, že Čagy (Tomáš Čachotský – pozn. autora) to házel na modrou čáru. Já jsem viděl, že je tam Bilča (Vlastimil Bilčík – pozn. autora), a že bude střílet, tak jsem se mu zkusil odkrýt vedle brány. Viděl jsem, že brankář čekal přihrávku, protože ze středu tam šal Havran (Tomáš Havránek – pozn. autora), tak jsem to vystřelil a padlo to tam,“ popisoval šťastné okamžiky.

Do té doby se hrálo hlavně podle not Rytířů, nicméně forvard Dukly je rád, že i jeho tým ukázal sílu. „Kladno mělo střeleckou převahu, ale byly to střely z větší dálky. Myslím, že jsme si je dobře ubránili. Byla to taková optická převaha. Hlavní je, že jsme vyhráli,“ má jasno.

Dukla ukázala, že favorit Chance ligy není na svém ledě neporazitelný. Vítěznou šňůru drželi Rytíři přesně půl roku. Naposledy prohráli doma 2:4 se Slavií Praha v polovině září. Od té doby porážku ve svém prostřední nepoznali. Až teď. „Od začátku víme, že můžeme hrát s každým. Není se čeho bát. Musíme jít od začátku za svým cílem,“ tvrdí Lichanec. „Dodalo nám to hodně pozitivní energie do dalších zápasů a velkou motivaci, že se dá Kladno porazit i doma,“ doplňuje.

Přestože útočníkovi Dukly v hledišti diváci chyběli, před těmi jihlavskými smekl. „Bylo to úžasné, musíme jim poděkovat, bylo to velmi příjemné a krásné,“ děkuje na dálku oddaným „duklákům“, kterých se u CZ LOKO arény před odjezdem do Kladna sešlo na dvě stovky, aby vyprovodili svůj tým na důležitou bitvu.

Lépe než sobotním výsledkem a výhrou 4:3 jim poděkovat jihlavští hokejisté nemohli. A už dnes, znovu od 18 hodin, je mohou rozveselit ještě více. Přijet z Kladna za stavu 2:0, jak by pak asi vypadalo nedělní noční přivítání?