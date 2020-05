Martine, jak se vaše angažmá u šumperských Draků upeklo?

Ozval se mi manažer Šumperku Vladimír Velčovský, což mě hodně potěšilo. Domluvili jsme se na schůzce, na níž jsme si vzájemně nastínili naše hokejové vize. Během týdne mi pak pan Velčovský zavolal, že se rozhodli z těch kandidátů, které měli, pro mě.

Asi jste se nemusel dlouho rozhodovat?

Domluva byla poměrně rychlá. Byl jsem rád, že ta nabídka doslova za minutu dvanáct přišla. Potěšilo mě to. Přece jen už se blížil konec dubna, většina týmů trenéra měla. I přesto jsem věřil, že nějaká nabídka přijde. Šance však byla každým dnem menší a menší.

Na jak dlouho jste s nováčkem naší první ligy podepsal smlouvu?

Zatím jsme se domluvili na roční spolupráci s možnou opcí. V Šumperku budu také bydlet. Přímo na zimním stadionu je hotel, který má výborné zázemí.

Pokud by nabídka ze Šumperku nepřišla, zůstal byste ve Žďáře?

Kdyby to v Šumperku nedopadlo, určitě bych zůstal pracovat u mládeže. Nebudu konkrétní, ale bylo by to v některém z klubů na Vysočině.

Co vlastně víte o vašem novém působišti?

Vím, že ještě před pár lety hrál Šumperk první ligu. V dresu Třebíče jsem proti nim nastupoval. Z té doby si pamatuji, že zde bývala velice bouřlivá atmosféra, fanoušci tu byli výborní. Věřím, že to tak zůstane i nadále. Loni, ve druhé lize, chodilo na domácí zápasy klidně i patnáct stovek diváků. Nově bude tým působit ve vyšší soutěži, proto věřím, že jich na nás bude chodit ještě více.

Nakolik jste znal kádr vašeho nového působiště?

Určitou představu jsem měl. Předně jsem stále sledoval zápasy Žďáru, který se loni se Šumperkem utkával. Některé hráče Šumperku jsem pak potkával na lavičce Třebíče, protože v první lize nastupovali na střídavý start. Pomohlo mi i to, že se znám s mým předchůdcem v Šumperku, Martinem Janečkem, který mi předal spoustu informací o mužstvu.

Jak moc se po postupu soupiska nováčka promění?

Kostra týmu zůstává, ale mrzí mě odchod Drtila a Vachutky do Prostějova. Za ně musíme najít náhradu. Je tu ale spousta místních šikovných kluků. Kádr musíme vhodně doplnit a posílit, aby byl konkurenceschopný na první ligu. To se týká všech postů, vidím to na pět nebo šest posil.

Budete lovit v první lize, nebo dáte šanci spíše dravému mládí bez větších zkušeností?

Ideálně kombinace obojího. S manažerem klubu jsem domluvený, že všichni hráči stávajícího kádru dostanou šanci se o vyšší soutěž porvat. Přivést chceme co nejkvalitnější hráče, ale v nějakých rozumných možnostech. Určitě chci dva až tři borce, kteří s první ligou mají zkušenosti, protože musíme najít lídry do kabiny. Kostra tu je, ale kolem ní musíme nabalit i mladé kluky, kteří se budou rvát o každý puk. Budou se chtít v kariéře posunout dál, třeba do extraligy. Navíc se potřebujeme trefit i do charakterových vlastností, to není jednoduchý úkol.

Už znáte časový harmonogram přípravy?

Celý květen a červen mají hráči individuální přípravu. Na začátku července nás čekají fyzické testy v Olomouci. Jako tým se poprvé sejdeme před polovinou července. Následovat budou dva až tři týdny suché přípravy a pak už vyjedeme na led.

Předpokládám, že věříte v pomoc nováčkovské euforie?

Určitě by tu měla být a mohla by nám pomoci. Fanoušci tu byli vždycky úžasní a věřím, že nás budou tlačit k tomu, abychom vyhrávali. Hráčům to doufám pomůže. Rozhodně nechci, aby náš tým stál na jednom či dvou hráčích, ale aby byl vyvážený.

Jaký jste si stanovil cíl pro premiérový ročník na lavičce Šumperku?

V první řadě záleží na tom, kolik bude mančaftů a jaký bude systém soutěže. Ale ať už se bude, nebo nebude sestupovat, chceme se pohybovat v klidných vodách tabulky. Na nic jiného si v tuhle chvíli netroufám.