Na srazu jihlavských hokejistů útočník Tomáš Harkabus nechyběl. Užil si dovolenou? „Byly to nějaké tři týdny, a z mého pohledu jsem je trávil s rodinou. S naší malou dcerou jsme každý den nachodili pár kilometrů. Shodou okolností jsem to i počítal, a vyšlo to skoro na dvě stě kilometrů,“ překvapil vysokým číslem Harkabus.

Toho samozřejmě ještě trochu mrzí, že vrchol úspěšné sezony neskončil kýženým postupem do extraligy. „Když někoho potkám, tak se na to zeptá, takže mi to připomene, ale je to sport. My se to budeme snažit zopakovat letos, abychom nemuseli vzpomínat na to, co bylo, ale co bude,“ má jasno sedmadvacetiletý forvard Jihlavy.

Podle něj to byl i tak povedený ročník. „Kdyby nám někdo řekl, že budeme hrát do posledního možného termínu finále na Kladně, asi bychom tomu moc nevěřili. Ale tým ukázal charakter, bojovnost, odhodlání, že chtěl něco dokázat. Šli jsme za tím, a ačkoliv tam nebyla ta pomyslná třešnička na dortu, ten postup, tak se to dá hodnotit pozitivně,“ je si jistý.

Jak už sám naznačil, jihlavští hokejisté se budou snažit i v té následující sezoně dokázat, že to nebyla jenom náhoda. „Myslím, že tady chce každý vyhrávat. Samozřejmě je to vždycky těžší, obhájit ten výsledek. My se ale teď přes léto dobře připravíme a v sezoně se budeme snažit na to navázat,“ tvrdí Tomáš Harkabus.

Dvoudenní start v hale Start, kde se hned na úvod hrálo v tempu, ale jen fotbálek a basketbal, bere všemi deseti. „To je na rozhýbání, abychom se poznali s novými kluky, abychom se zapracovali,“ říká a pokračuje: „Od pondělí do toho skočíme rovnýma nohama u Míry Skály v posilovně, a bude to v plných obrátkách.“

Tím myslí i páteční tradici. Už se tedy těší na výběhy do sjezdovky? „Těžko říci, jestli se na Šacberk dá vůbec těšit, možná kdybych se tam šel projít s rodinkou, tak to jo,“ zasmál se. „Ale asi to k tomu patří. Není to příjemné, ale myslím, že se to dá zvládnout,“ dodává Tomáš Harkabus.