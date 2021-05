Hokejová sezona jihlavské Dukle oficiálně skončila včera odpoledne tiskovou konferencí. Na ní se trio Bedřich Ščerban, Viktor Ujčík, Tomáš Čachotský poohlíželo za uplynulým ročníkem a zároveň se už pomalu pootevřela kapitola toho nadcházejícího.

Bedřich Ščerban, Viktor Ujčík a Tomáš Čachotský (zleva) na posezonní tiskové konferenci HC Dukla Jihlava. | Foto: Deník/Vít Brabec

Hokejová Chance liga měla letos díky jihlavskému celku grády. Dukla sahala po návratu mezi elitu, což se nakonec nepovedlo. Přesto na úterní „tiskovce“ to největší zklamání už z trojice klubových vyslanců tolik patrné nebylo. „Sezona byla parádní, skvělá. Trochu je tam i smutek, ale na ten tým jsem hrdý. Ukázal charakter. Já jim moc fandil a přál, ale nepovedlo se nám to, a teď už se musíme soustředit na tu příští sezonu a věřit tomu, že v budoucnu se nám to povede,“ shrnul jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban uplynulý ročník Chance ligy, a tak trochu nastínil, že o extraligu bude mít jeho klub zájem stále.