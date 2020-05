Už jste domluvený s Duklou na prodloužení smlouvy nebo stále probíhají jednání?

Otevřené jsou všechny varianty. Uvidíme, jak se situace vyvine.

Svými výkony jste si minimálně o smlouvu v Jihlavě řek. Byl jste spokojený s výkony i tím, že jste si zahrál za „áčko“ tolik utkání?

Začátek sezony nám jako týmu nevyšel. Nedostával jsem ani prostoru, bylo to složité. Pak přišla změna trenérů, kteří mi věřili o něco více než předchozí. A i já si začal více věřit. Nakonec jsem snad i něco předvedl. Ale vždy to může být lepší. A počet utkání? Užíval jsem si to, každý zápas. Byl to můj cíl, udržet se v A-týmu. Jsem šťastný, že se to povedlo.

Šest branek a deset asistencí je odpovídajících, nebo jste myslel na vyšší číslo?

Nejsem spokojený. Chtěl jsem více. Ale po tom začátku sezony jsem vděčný i za toto číslo.

Jak velký je to rozdíl, hrát za juniory nebo za muže?

Řekl bych že velký. Chytrost hráčů, síla, taktická vyspělost, zkušenosti. To je v áčku trochu jinde. V juniorce se zase víc „lítá“, hraje se nahoru dolů a dělá se více chyb. Je to zase něco jiného. Každá kategorie má něco svého.

Určitě je veliká škoda, že se zrušilo mistrovství světa osmnáctiletých. Věřil jste si, že by se tam mohly otevřít dveře do světa?

Mrzí mě to moc. Byla by to skvělá zkušenost. Já pevně věřím, že přestože mistrovství nebylo, zavřené nejsou a do světa se podívám!

Vaším cílem je určitě být draftován a zahrát si NHL? Jak veliká je podle vás nyní šance?

Samozřejmě, jako každý malý kluk, sním o draftu a NHL. Ale po letošní sezoně, která nebyla podle mých představ, jsem nohama na zemi.

Za který tým z Ameriky či Kanady byste si chtěl zahrát, a proč?

Chicago Blackhawks. Asi díky Patriku Kaneovi, který se mi líbí, jak hraje. Snažím se od něj odkoukávat kličky a tak podobně.

Dáváte si teď doma pořádně do těla, udržujete se?

Ano, pracuji na sobě. Máme plány od trenérů a dělám i navíc. Díky karanténě je spoustu času pracovat na nedostatcích. Snažím se hlavně zesílit nohy a pracuji hodně na střelbě.

Dohlíží na vás táta, zatrénuje si třeba s vámi?

Táta mi věří. Konzultujeme spolu nějaké cviky, poradí mi. Zkusíme si to, ale pak už mě nechá. Trénovali jsme spolu jednou, byla to sranda. Jinak já jedu svoje tréninky a táta svoje.

Je na vás přísný?

Býval hodně přísný. Opravdu dost. Ale já mu za to budu navždy vděčný. Je to je jeden z důvodů, proč jsem tam, kde jsem. A také proč jsem takový, jaký jsem. Teď už mi je přece jen sedmnáct, a on ví, že mám rozum a jsem na sebe dost přísný. Dokážu poznat, že hraju špatně. Spíš spolu mluvíme. Snaží se mi poradit, co udělat lépe. Rozebíráme to spolu, ale neřve na mě. (smích)

Je vaším cílem ho překonat v jeho bohaté hokejové kariéře?

Budu to mít těžké. Táta měl super kariéru a já jsem zatím dost pozadu. Ale udělám vše pro to, abych ho překonal!