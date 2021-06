/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jihlavští trenéři letos nabourali svým svěřencům dlouhodobě zažitý stereotyp. Hokejisté Dukly totiž už ve čtvrtek, ještě v první fázi hrubé kondiční přípravy, absolvovali první tréninkovou jednotku na ledě.

Dukla vyrazila na led netradičně už začátkem června. | Video: Karel Líbal

Na ledě se představilo na dvě desítky hráčů a tři gólmani. Kádr Dukly je sice už prakticky na příští sezonu poskládaný, jeden velký otazník ale stejně nabízí. „Jedinou otázku máme zatím v brance,“ prozradil jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Čekáme na vývoj v severní Americe, kde to je trošku jinak, smlouvy mají až do třicátého června. Nás to zajímá kvůli situaci okolo Maxima Žukova, jehož pokračování v Dukle je naším prvotním zájmem. Samozřejmě doufám, že to vyjde, byť si uvědomuji, že Max u nás předváděl parádní výkony a všem skautům a trenérům se ukázal ve vynikajícím světle.“