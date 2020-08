Hokejové přípravné utkání mezi prvoligovými celky z Vysočiny se ve čtvrtek navečer v CZ LOKO aréně hrát nebude. Hosté z Třebíče mají obavy z šíření nemoci Covid-19 v jihlavském klubu a k derby nedorazí.

¨Hrát se nebude! Třebíč zápas v Jihlavě zrušila. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dnes po obědě si s touto myšlenkou pohrával trenér Horácké Slavie Roman Mejzlík. A pár hodin nato bylo jasno úplně. „Po konzultaci s hygieniky a vedením klubu jsme se rozhodli, že to zbytečně nebudeme pokoušet. My máme v týmu kluky na zkoušku, z jiných oddílů. Kdyby se něco stalo, byl by to dominový efekt,“ uvedl kouč Třebíče Roman Mejzlík. „Mrzí nás to, panu Ščerbanovi jsem se omluvil, ale ta situace v Dukle je čerstvá. Nechtěli jsme riskovat,“ poukázal trenér bílých hvězd na dvacet pozitivních v týmu jihlavského dorostu.