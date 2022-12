Byl to pro Třebíč trpký zápas. Vrátila se před ním totiž na vítěznou vlnu, třikrát za sebou vyhrála. Jenže v Kolíně si vylámala zuby na domácí obraně a prohrála 1:2. „Jeden gól je strašně málo. Snažili jsme se vyrovnat, šance jsme si vypracovali, ale nedali jsme je a domácí pozorně bránili. Úplně zbytečnými fauly jsme se také připravili o hodně času,“ vyprávěl pro klubový web zklamaně lodivod Horácké Slavie Kamil Pokorný.

Dnes od půl šesté večer bude mít ale aktuálně třetí celek druhé nejvyšší soutěže ideální příležitost k napravení reputace, na jeho led totiž přijede trápící se Šumperk, který z posledních čtyř utkání zvítězil v jediném. Třebíč se však bude muset vypořádat i se zdravotními komplikacemi, které tým ovlivnily už v pondělí. „Bohužel nám ze zdravotních důvodů chyběli někteří hráči a po první třetině jsme kvůli zdravotnímu stavu střídali i brankáře. Uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ nastínil Pokorný.

SOUBOJ O ČTVRTOU PŘÍČKU

Příklad by si Třebíč mohla vzít ze svého krajského konkurenta, který v pondělí utkání proti Šumperku ovládl 2:1. Vítěznou brankou se na tom podílel Tomáš Chlubna, který se po několika sezonách v Českých Budějovicích vrátil do Jihlavy na střídavé starty. „Gólů jsem zatím moc nedal, ale samozřejmě jsem rád doma. Bojuji za Duklu a doufám, že to dotáhneme daleko,“ přál si dvacetiletý odchovanec Dukly.

I díky jeho přesné trefě dnes od šesti hodin večer může Jihlava v přímém souboji zabojovat o čtvrtou příčku. Na ní aktuálně hnízdí Prostějov, na jehož ledě se Dukla popere o další venkovní body.

Sázet může i na svoji dosavadní bilanci ze hřišť soupeřů, kde nasbírala nejvíc bodů z celé ligy. „Prostějov hraje výborně a bude to zase nesmírně urputný zápas. My si ale odpočinuli, dobře potrénovali a zkusíme z jeho ledu odvézt body,“ hlásil Chlubna. V případě výhry v základní hrací době by Jihlava svého dnešního soka v tabulce předskočila.