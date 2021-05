Dukla neváhala, a přestože byla velmi úspěšná, hned po konci sezony začala upravovat tým pro nový ročník Chance ligy. A protože sedm hráčů pokračovat v Jihlavě nebude, je potřeba lovit v různých vodách. Jenže kde a jakým způsobem, a hlavně za kolik?

Podle šéfa klubu Bedřicha Ščerbana je to právě hlavně otázka peněz. „Je to hodně vyšponované,“ tvrdí o cenách a platech. „Ta vyjednávání jsou nyní složitější, než kdy před tím. I proto, že těch týmů je hodně. Tím se rozhodil trh, a když budou sestupovat čtyři týmy, je velký tlak na to, aby se tomu všichni vyhnuli,“ doplňuje.

Podle Ščerbana je to ale cesta do pekel. „Týmy, které jsou ohrožené sestupem, jsou ochotní do toho investovat velké peníze, s tím, že se s tím v budoucnu poperou. Z tohoto hlediska je ten trh trochu pokřivený. Těch českých hráčů není tolik a my se bohužel dostáváme do situace, kdy ta cena neodpovídá výkonu. A do toho já se dostat nechci. Nemyslí si, že je to i správné,“ utvrzuje jednatel klubu, že hráče, kterého si platově dovolit nemohou, prostě do Jihlavy nepřivedou.

Sází, a to už je dlouhodobě známé, také na charakter, nejen hokejové dovednosti. „Dukla byla známa takovou tvrdou prací. Hráči tady výkonnostně rostou, udělají nějaký progres. A je to i o tom, jakou atmosféru v kabině vytvoříte. Aby se dokázali rozvíjet a podávali maximální výkony, musí se sžít s tím prostředím. To se nám, myslím, daří,“ dodává Bedřich Ščerban.