Dukla rozehrála úterní šestý zápas finále Chance ligy skvěle a díky Fronkově gólu otevřela i skóre. „My jsme začali dobře, měli jsme suprovou první třetinu. Škoda, že jsme nepřidali další gól. Myslím, že jsme byli jasně lepší,“ hodnotil forvard Jihlavy Tomáš Harkabus.

Místo pojistky ale přišel obrat Rytířů. „Ve druhé třetině bylo hluché místo. Trochu smůla. Trefili jsme u nás v pásmu hůl, jim se to odrazilo přímo před bránu mezi kruhy, dali z toho gól a za chvíli druhý,“ postěžoval si, že se z hokejek vytratila i paní štěstěna.

I když to domácí nezabalili, vyrovnat nedokázali. Místo toho inkasovali potřebí. „My se s tím snažili něco udělat, ale bohužel pro nás tam nic nespadlo,“ pokrčil rameny Harkabus, který mohl za stavu 2:1 vyrovnat. V přesilovce ale chyběly centimetry. „My jsme to sehráli dobře, drželi jsme se u nich v pásmu. Myslel jsem to křížem, bohužel rána možná pěkná, ale do břevna, takže nic z toho,“ smutně konstatoval. „Troufnu si říci, že vyhrál šťastnější,“ doplnil.

Ztráta mečbolu bolela. „Když to můžete doma ukončit a postoupit do extraligy, tak to samozřejmě mrzí,“ přiznal, že věřil v úspěšný konec sezony. A když to nevyšlo, věří, že letošní finálové pravidlo – vyhrávají vždy hosté – se naplní i ve čtvrtek v ČEZ stadionu na Kladně. „My nic nebalíme a jedeme na poslední zápas k nim a chceme se vrátit s extraligou. To pravidlo se potvrdí a nic jiného než pro výhru tam jet nemůžeme,“ uzavřel sebevědomě Tomáš Harkabus.