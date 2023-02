Jak vzpomínáte na období před Naganem. Myslel jste si tajně na nominaci? A byla vůbec v té době reálná? To vůbec netuším. Byl jsme mezi náhradníkama, ale bohužel jsem se tam nedostal. Jestli to bylo blízko nebo daleko, to není otázka na mě. To byste se musel zeptat trenérů.

Ujčík v sezoně 1997/98

extraliga: Slavia Praha (17 zápasů, 12 gólů, 7 asistencí), HC Třinec (29 zápasů, 10 gólů, 11 asistencí)

play-off: HC Třinec (13 zápasů, 8 gólů, 9 asistencí), 2. místo

reprezentace: 11 zápasů, 3 góly

Sledoval jste turnaj a především zápasy českého týmu?

Na rovinu musím říct, že jsem se v noci moc nekoukal. My jsme přes den normálně trénovali, a to bez spánku nejde. Na finále už jsem samozřejmě koukal, ale do toho posledního zápasu jsem se staral o to, abych byl dobře připravený na své povinnosti.

Když se řekne olympiáda v Naganu, co vás napadne?

Hlavně to, že už je to opravdu strašně dávno. (smích) V té době to byl fantastický úspěch, který nikdo nečekal. Na turnaji byli nejlepší hráči světa, kteří mohli startovat. Byl to pecka turnaj. A pro nás to byl další korálek úspěchů v době, kdy jsme vozili medaile ze světových akcí.

Myslíte si, že má český hokej potenciál vyhrávat medaile pravidelně jako ve vzpomínaném období?

Podle mě určitě má. Ano, zaspala se nějakým způsobem určitá doba vývoje, ale nyní nám už opět vyrůstají šikovní kluci, kteří by český hokej mohli dostat na medailové pozice. Bude ale ohromně důležité, aby měli dobré nastavení v hlavách. Aby si uvědomili, že hokej je hlavně dřina. Že když se chci prosadit, musím tvrdě pracovat. Víc než ostatní.