Trenére, jak byste zhodnotil skončenou hrubou část přípravy?

Bylo to šest týdnů, ve kterých jsme absolvovali i tréninky na ledě. Led byl bohužel jen na tři týdny, takže jsme potom dělali herní přípravu mimo led. Jinak vše proběhlo tak, jak bylo naplánováno, nemuseli jsme řešit nic mimořádné.

Vsadili jste na loňský model přípravy, nebo se v něčem ta letošní lišila?

V sezoně jsme viděli, že po loňsku byli hráči dobře nachystaní. Proto jsme do principu přípravy až tolik nezasahovali. Jen Míra (Miroslav Skála, kondiční trenér - pozn. aut.) si připravil nějaké nové věci v posilovně. Jinak ostatní věci, ať už na ledě nebo mimo něj, například schody v Letním kině nebo výběhy na sjezdovku, byly podobné. Myslím si, že hráči to zvládali dobře.

Jak tým pracoval? I mladší hráči si uvědomovali důležitost letní přípravy?

To je otázka. (úsměv) Z našeho pohledu tým pracoval tak jak měl. Ale sami hráči musí vědět, jestli tomu dali všechno, nebo si někde ulevili. Neviděli jsme, že by někdo něco vypustil. Víme, že třeba zmíněné schody nebo Šacberk bolely. Je to věc každého hráče a jeho svědomí, jestli tomu dal sto procent.

Hráči nyní mají pětadvacet dní dovolené. Co bude následovat poté?

Sejdeme se v pondělí šestadvacátého července, kdy hráči podstoupí testy. Od úterý už budeme trénovat na ledě. Program bude také klasický. Dopoledne led, potom ještě suchá příprava. Od druhého týdne pak přibudou i zápasy a už začneme vše směřovat k sezoně.

Vy jste už byli na ledě první tři týdny v červnu. Nebylo to brzy?

Když je ta možnost, chtěli jsme ji využít a i během léta chodit na led. Především proto, aby třísla nevypadla úplně z provozu. Já vím, že sezona nám skončila pozdě a po třech týdnech už jsme byli zpátky ve výstroji, ale pro nás to byly „jen“ herní tréninky. Nic víc jsme si od toho neslibovali. Jen jsme prostě chtěli být na ledě a zahrát si, aby se tělo udržovalo.

Dá se říci, že už máte kádr pohromadě, nebo ještě po dovolené někdo přibude?

Na led přijde ještě jeden zahraniční obránce, který by tady měl být tři měsíce. Poté se rozhodne, zda zde zůstane. Jinak je v tuto chvíli kádr takový, jaký by tady měl zůstat.

Hodně se toho napsalo okolo dalšího působení Maxima Žukova. Půjde s vámi také na led?

Brankář se řeší, ale jak říkáte: Už to proběhlo snad všude, že jeho angažmá je blízko. Takže i my věříme, že vytvoří tandem Wolfínem (Adam Wolf, ve čtvrtek podepsal s Duklou dvouletou smlouvu).

Vy jste se před dovolenou loučili turnajem v plážovém volejbale. Jak to klukům šlo?

Bylo to zajímavé. (směje se) Ale tyhle sporty jsou provázané. Kdo zvládá basketbal, volejbal, tenis a podobně, zvládne potom i hokej. Málokterý z hokejistů umí jen svůj sport. A i tady na písku se to ukázalo. Kdo se tady plácal v písku a nezvládal to, bude mít zřejmě problémy i na ledě.

Do hry jste se aktivně nezapojil, působil jste v roli jakéhosi rozhodčího. Ale Viktor Ujčík vypadal na kurtu báječně a snad nic nezkazil. Jak byste ohodnotil jeho výkon?

Já tady nepůsobím jako rozhodčí, spíš jako zapisovatel, protože Ujča neumí s počítačem. (smích) Když jsme ještě působili u juniorky, tak jsme beach volejbal s Ujčou vždycky hráli. Ale dneska je zima, fakt se mi na kurt nechtělo. Bohužel jeden hráč se nám zranil, vykloubil si palec na noze, takže Ujča musel zaskočit. On je takovým typem, že každou hru zvládá. Víme všichni, jaký to byl hokejista. Ale není jednoduché s ním hrát, chce vždy vyhrát, takže řve… (směje se)

A na závěr tradiční otázka: Jak strávíte dovolenou vy?

Budu s malým tady v republice. Čekají mě různé výlety, chata. Zhruba deset dní před příchodem na led už začnu chystat přípravu.