Nejzkušenější hráč jihlavského hokejového celku přitom oslavil v lednu narození třetí dcery. Současná situace je tak pro něj dvojnásobně nepříjemná.

Kromě předčasného ukončení sportovní sezony přichází i obava o rodinu. A také starosti s doučováním jeho starších dcer, které jsou již školou povinné. „S manželkou se o domácí učení s nimi dělíme. Jak kdo má čas,“ prozrazuje osmatřicetiletý křídelník Dukly.

Holky se do školy těší

Svoji pedagogickou činnost nijak nepřeceňuje. „Tak nějak se jim snažíme pomoci,“ dodává a usmívá se nad otázkou, zda jej učitelství baví: „Baví nebaví, spíše je to teď potřeba. Jsme po ruce, když dostanou úkoly a něčemu nerozumí, nebo se potřebují na něco zeptat. Takže o nějaké zábavě se nebavme.“

Jihlavský rodák na svoje školní léta nijak zvlášť nevzpomíná. „Už to nějakou chvilku je, a ani nevím, co mě tenkrát nebavilo. Kdybyste se ptal, co mě bavilo, to bych věděl. Tělocvik. Ten byl pochopitelně nejoblíbenější,“ nepřekvapuje hokejista, který má na svém kontě více než dvě stovky extraligových a téměř šest set padesát prvoligových duelů. Přes sedm set utkání přitom odehrál v dresu Dukly a další přidá i v příští sezoně.

Návrat do školních let Čachotskému žádné problémy nepřináší. „Zatím všechno zvládám. Holky jsou ve čtvrté a páté třídě, takže to ještě dávám,“ culí se Čachotský, kterého rovněž těší přístup jeho dcer k povinnostem: „Žádné problémy s domácími úkoly nemáme. Holky jsou v tomhle spíše takové, že se do školy těší.“