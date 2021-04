Dukla po třech výhrách znovu zvítězila, tentokrát 4:1, avšak skóre zkresluje. Jednoznačný směr tohle střetnutí nemělo. „Byl to hrozně těžký zápas,“ konstatoval kouč Dukly Viktor Ujčík. „Jako byla celá ta série,“ doplnil.

Vzápětí vysekl poklonu soupeři. „Ten konečný výsledek 4:0 na zápasy je pro nás více než přívětivý. Soupeř si zaslouží absolutorium. My jsme klukům před tímhle utkáním říkali, že jsme dva urvali na nájezdy, jeden byl o jeden gól, a pak jsme dávali do prázdné. Tu vyrovnanou sérii rozhodly drobnosti, které to překlopily na naší stranu,“ doplnil.

Středeční mač to A přestože i vsetínský mladíček v brance Málek se činil, jihlavský strážce svatyně Žukov byl o něco lepší. „V jednu chvíli jsme tam hořeli, tam to smrdělo gólem, ale Max zatáhl rozletu a dal tam ceduli zavřeno. Ten tým to cítí a ví, že se na něj může spolehnout. Pak jsme dali po hezké kombinaci gól na 3:1, a to nás uklidnilo. A ten závěr na 4:1 byla třešnička na dortu,“ liboval si Ujčík a dodal: „Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli v těch čtyřech zápasech, že teď odpočineme a nabereme síly, doléčíme některá zranění a půjdeme nachystaní na finálovou sérii.“

Jeho vsetínský protějšek Roman Stantien moc nemluvil, což se dalo pochopit. Z vyřazení byl zklamaný. „Shrnutí dnešního zápasu bude shrnutí celé série,“ začal na pozápasové tiskové konferenci. „Ve všech zápasech rozhodovaly přesilové hry, ve kterých byl soupeř úspěšnější. Naše střelecká impotence pokračovala i ve čtvrtém zápase, a já se budu opakovat, že jeden gól na zápas je strašně málo na play-off, aby se šlo dál,“ doplnil Stantien.