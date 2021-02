Jihlavský výběr má za sebou odehraných sedmadvacet zápasů a doposud, až na několik pochopitelných výjimek, plní roli jednoho z favoritů druhé nejvyšší soutěže. Jen kvůli horšímu skóre je v těsném závěsu za vedoucím Vrchlabím. Dukla se o pozici lídra připravila sama, jelikož v posledních dvou mačích získala jediný bod.

Přivítali jste reprezentační pauzu?

Bereme to tak, že to tak je. My jsme před ní ztratili několik bodů z dobře rozehraných zápasů a měli nejen pár šrámů po těle, ale i po duši. Takže přestávka snad přišla v pravý čas.

Kdo potřebuje doléčit šrámy?

Pár hráčů to je, ale nebudu konkrétní. A měl by ten čas stačit na to, aby se kluci dali do kupy a byli připravení na zbytek základní části.

Jaký jste vymysleli program?

My jsme si dali v pondělí pauzu, pak byly čtyři dny intenzivnější tréninky, i s posilovnou. V pátek a v sobotu volno a v neděli navečer se sejdeme a budeme to směřovat na středu na další zápas.

Na co jste se zaměřili, oživovala se hlavně kondice?

To ani ne. Myslím, že to není tolik potřeba. Spíš všeobecné věci, které se nám nelíbily. Samozřejmě těžko se nacvičuje zvládání závěru zápasu, ale projedeme si věci, jak hrát v obranném pásmu, jak nedostávat góly z dorážek. A také se zaměříme na forček vepředu. To se těžko zlepšuje, když nemáte moc času.

Vložíte do tréninků i nějaké srandy, aby se nálada odlehčila?

Čtvrteční trénink jsme naplánovali herní, s draftem. To si kapitáni vybrali spoluhráče, a i když jsme samozřejmě chtěli, aby tam byly i ty správné herní prvky, šlo o soutěživost a o to, aby měli motivaci porazit jeden druhého. Na závěr totiž poražený dostal nějakou kondičku.