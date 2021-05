Volno si po náročné a dlouhé sezoně zasloužili nejen jihlavští hokejisté, kteří skončili těsně za extraligovými branami, ale i trenéři. „Bylo potřeba, o tom žádná,“ nazapochyboval Viktor Ujčík. „Samozřejmě by bylo lépe, kdyby bylo lepší počasí, ale já byl s rodinkou v Jeseníkách, kde máme domeček a užili jsme si to. Prošli jsme se po kopcích a je zajímavé, že dceru, která se celý den nezastaví, bolely nohy a já se projel po horách i s kočárkem,“ doplnil dobře naladěný kouč Dukly.

Hokej trochu pustil z hlavy, ačkoliv sledoval i výkony reprezentace, a také už řešil svůj celek. „V rámci možností jsme už sestavovali tým a domlouvali jsme se klukama na nějakých zkouškách, takže jsem od toho nebyl tolik odtržený,“ přiznává.

A jelikož jihlavský výběr ukázal v uplynulé sezoně sílu, bude se od něj očekávat výsledkově vydařený i ročník příští. „No, ale podívejte se na ty tři, co teď přišli. Myslím, že ta očekávání nemohou být zase tak vysoká,“ dobíral si rozesmátý kouč trio Josef Skořepa, Tomáš Čachotský, Filip Semanem, které zrovna dorazilo do haly Start na úvodní trénink.

Vzápětí ale zvážněl a uznal, že Dukla si stříbrným místem ušila na sebe bič. „Myslím, že to bude jako každou sezonu. Chceme postavit co nejlepší tým a prezentovat se co nejlepším hokejem. Tím, že jsme došli do finále, to budeme mít asi těžší, protože ti soupeři se na nás budou dívat jinak než loni. Budeme muset v každém zápase dokazovat, že k té špici patříme,“ myslí si. „Tým máme poskládaný slušně a věřím, že to budou brát kluci jako výzvu. A hned od začátku si budeme dokazovat sobě i ostatní, že chceme hrát o ty nejvyšší příčky,“ uzavírá Ujčík.