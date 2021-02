Dukla sice v Přerově jeden získala, ale po průběhu je to za porážku 3:4 po samostatných nájezdech málo. „Převládá zklamání z nepovedeného závěru,“ komentoval pro klubový web rozladěný jihlavský trenér Viktor Ujčík, který kolaps svého týmu ve třetí části absolvoval v krátké době dvakrát.

Po sobotní domácím duelu s Kladnem, v němž Jihlava vedla 3:0 a nakonec musela dobře rozjetý mač zachraňovat až v nájezdech, se podobné přihodilo nyní na ledě zubrů. Ti smazali dvoubrankovou ztrátu v poslední čtyřminutovce a v dovednostní soutěži hosty o bod ještě obrali. „To se týmu, který chce v sezoně myslet na dobrý výsledek, nemůže stávat," tvrdí kouč Dukly.

Ten by ještě bral vyrovnávací trefu soupeře. "Respektuji branku v power-play, kdy měl soupeř o hráče víc. Ovšem my jdeme do dvoubrankového vedení a vzápětí dostaneme při hře pět na pět úplně zbytečný gól. Mezi kruhy tam byl nepokrytý hráč,“ poukázal Ujčík na důležitý moment a snížení Přerova na 2:3. „Musíme se z toho poučit. Zklamání je třeba hodit za hlavu, protože v sobotu nás čeká další zápas. Musíme jít dál, ale zároveň nesmíme opakovat tyto chyby,“ má jasno.

Ve středu nepochodila ani Třebíč, který v KNHP aréně překvapivě padla s Frýdkem-Místkem. Ten si odvezl vítězství 3:1. „Zápas byl pro nás složitý skrz improvizaci v sestavě, ale na to se nechceme vymlouvat,“ hodnotil pro webové stránky Horácké Slavie trenér Jaroslav Barvíř a vysvětlil také proč jeho tým neuspěl. „My jsme nechtěli soupeře pouštět do přečíslení, což se nám bohužel již ve třetí minutě stalo,“ poukázal na frýdeckou zbraň, která zápas rozhodla, jelikož hosté udeřili po brejku ještě jednou.

Nicméně výkon třebíčského týmu tragický podle kouče nebyl. „Ve všech šedesáti minutách jsme si vytvořili dost šancí, abychom nějaké ty góly dali, ne jenom jeden. Klukům nic vyčítat nemůžeme, snažili se a bojovali, ale bohužel štěstí nám dnes nepřálo,“ dodal Barvíř.