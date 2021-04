Trenér jihlavských hokejistů Viktor Ujčík svůj tým po sobotním utkání pochválil. Nejen za výhru 3:1, ale i za daleko zodpovědnější výkon, který přinesl velmi důležitý druhý bod do semifinálového boje proti Vsetínu. Také ale ví, kde hráče tlačí stále bota.

Zlepšit produktivitu. To by si přál trenér Dukly Viktor Ujčík, kterému chybí v koncovce větší kvalita. Za dva body je ale samozřejmě rád. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Hokejová Dukla má po dvou semifinálových zápasech se Vsetínem přesně tolik bodů, kolik mít chtěla. Páteční výhru 4:3 po nájezdech doplnila sobotním vítězství 3:1. Jihlava je v trháku, a to se musí trenérovi Viktoru Ujčíkovi líbit. „Myslím, že jsme se z té série s Litoměřicemi poučili a hrajeme daleko zodpovědnější hokej. I když je to hra chyb, tak hráči pochopili, že play-off je o tom být agresivní a chtít hrát hokej, ale v momentě, kdy to nemá smysl, tak už dokážeme rozpoznat a zatáhneme se. A tím pádem má soupeř méně šancí,“ líbí se koučovi.