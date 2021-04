Na střídačce Dukly to během vyrovnaného a nakonec úspěšného utkání se Vsetínem žilo. Trenér Viktor Ujčík od začátku až do konce chvilku nepostál, ale po zápase byl nakonec šťastný, že jeho tým v samostatných nájezdech urval první výhru. „Zápas se mi hodnotí dobře, ale jenom vzhledem k výsledku, a k tomu, že kluci v sobě opět našli sílu a dokázali s tím nepříznivým výsledkem něco udělat,“ komentoval hlavní kouč.

Nicméně z jeho hlasu i slov bylo patrné, že chyb našel na výkonu dost. „Tohle není play-off cesta, ta první třetina. Se vším respektem k soupeři, který nastoupil velmi dobře a bylo vidět, že měl odpočinek o něco delší než my. S tím jsme počítali. Ale jestliže máme jedenáct trestných minut v první třetině, s tím, že přijdeme o hráče první lajny a ještě o jednoho beka, tak to není vstup do zápasu, kterých bychom si přáli,“ ukazuje Ujčík na jihlavskou bolest, disciplínu.

Z toho se musí hráče ponaučit. „Jestli chceme být úspěšní v play-off, takové chyby nesmíme opakovat. Třeba dneska jsme tu šanci dostali, ten zápas zachránit, ale příště jí už dostat nemusíme. Mohlo by nás to stát zápas,“ byl si po pátečním utkání vědom trenér, kterého mrzí i špatně řešené početní výhody. „To mě zaráží, že nám šly přesilovky v základní části, a teď je to velká mizérie. Ale i to k tomu patří a já věřím, že až to budeme nejvíce potřebovat, tak se nám vrátí, jak jsme byli zvyklí,“ přál by si Viktor Ujčík.

Potěšilo ho naopak velmi dobře zvládnuté prodloužení, ačkoliv přineslo tři břevna a rozuzlení nikoliv. „My jsme si to už vyzkoušeli v Litoměřicích, tam jsme také měli navrch v prodloužení. A padlo nám to tam až po nějaké době. Jen jsem si přál, aby se nám to v závěru nevymstilo,“ hlásil trenér. „Myslím, že ta branka je otlučená slušně, protože nám to tam cinklo dvakrát i při nájezdech, tak ještě jedno cinknutí máme v záloze a vítězství taky, takže super,“ pousmál se Viktor Ujčík.

Vyzdvihl i dobrou práci obou hráčů, kteří oblékali jihlavský dres a nyní hájí barvy Vsetína. „Břízka (David Březina – pozn. autora) nám dal gól, Zemič (Adam Zeman – pozn. autora) v nájezdech. Tak to prostě chodí. Většinou ti kluci, co někam odešli, mají větší motivaci něco ukázat proti svým. A oba jsou to vynikající hokejisti. To, že jim to tam padne, s tím musíme počítat. Ale těch gólů musíme dát víc než oni,“ uzavírá trenér, jehož tým dnes od půl šesté přivítá Vsetín znovu.