Úvodní čtvrthodina byla v CZ LOKO aréně zahřívací a moc šancí nepřinesla. Když už to nešlo kombinačně, zkusili to domácí jednoduchou cestou. A ta je nasměrovala k první brance utkání. Na modré čáře tísněný Mareš nahodil kotouč na Soukupa, který měl zakrytý výhled a na pohotovou dorážku Lichance nedosáhl.

Nebyla by to ale Dukla, aby nedala soupeři šanci dostat se zpět do hry. Oba celky byly ve čtyřech, když se po levé straně prodral Pochobradský a jeho přesnou přihrávku před Fučíka uklidil mezi betony Chalupa.

Chance liga - 7. kolo

JIHLAVA – VRCHLABÍ 5:3

Branky a nahrávky: 16. Lichanec (Mareš, Havránek), 33. Harkabus (V. Brož), 38. Čachotský (Fronk, Krenželok), 50. Havránek, 55. Poletín (Krenželok, Fronk) – 19. Chalupa (Pochobradský), 43. Urban, 60. Dubský. Rozhodčí: Kika, Micka – Beneš, Zedník. Vyloučení: 4:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 615. Třetiny 1:1, 2:0, 2:2. Jihlava: Fučík – Krenželok, Kolář, Černý, Eliáš, Bilčík, Mareš, Černohorský – Čachotský, Zadražil, Chlubna – Jiránek, Fronk, Pekr – Harkabus, Poletín, Čermák – Havránek, Lichanec, V. Brož.

Důležitou pasáží včerejšího duelu byla část prostřední. V ní kralovala Dukla, alespoň co se gólových úspěchů týká. Zaváhání vrchlabského obránce využil Brož, který posunul puk Harkabusovi, a jeho střela byla přesná. Jak šikovné má ruce pak ukázal Čachotský, který z velkého úhlu poslal puk přesně do šibenice a zvýšil na 3:1.

Vrchlabí to ale nevzdalo a špatné vyhození z třetiny potrestal Urban kontaktním gólem. Domácím chvíli trvalo, než se dostali znovu do tempa. Vítr z vrchlabských plachet sebral až Havránek. S chladnou hlavou v jasné šanci přehodil ležícího Soukupa, a Duklu uklidnil. Jistotu tří bodů dal pět minut před koncem bombou od mantinelu Poletín.

Hosté z Podkrkonoší už neměli čas, aby zápas za stavu 2:5 zvrátili. Pět vteřin před koncem ale porážku zmířnili, ač hráli v oslabení. Dubský vyhrál na modré souboj s Kolářem, a přestože byl faulován, stihl ještě dojet před Fučíka a poslat puk nad jeho rameno.