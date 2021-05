Liga může být velmi kvalitní. Alespoň tento názor zastává předseda krajského svazu Bedřich Ščerban. „Myslím si, že tu vznikne velmi silná soutěž i z pohledu celorepublikové úrovně. Jsem přesvědčený, že její vítěz bude v závěrečné fázi sezony patřit mezi favority na postup do druhé ligy,“ prohlásil.

Faktem je, že Krajská liga se na Vysočině rodila nelehce. Řadu let o ni svaz usiloval, ale neměl k tomu páky. Nenahrávaly mu regule ze strany Českého svazu ledního hokeje. Ty do značné míry umožňovaly klubům ovlivnit rozhodnutí, zda v daném kraji soutěž vznikne.

Regule se ale změnily, do značné míry za to může nedávný případ Uničova, který měl až poněkud bizarní rysy. „Došlo to tak daleko, že loni neměl, kde hrát. Olomoucký kraj neměl Krajskou ligu a okolní kraje ho nechtěly přijmout,“ zmínil situaci, která donutila k jednání i české hokejové špičky.

Výsledkem je opatření, které dává veškeré kompetence pro vypsání Krajské ligy jen příslušnému regionálnímu svazu. Kluby do toho mluvit nemohou.

Vysočinský svaz práva využil a soutěž pro příští sezonu vypsal. Za této situace je jasné, že budou kluby spokojené i nespokojené. Bedřich Ščerban se ale neobává, že by to přineslo nějakou vyhrocenou situaci. Natož pak protesty ze strany klubů. „Když jsme se v minulosti snažili o zformování krajské ligy, tak argumenty klubů byly takové, že se jim nelíbily výjimky. Dost často jsme slyšeli: My soutěž hrát půjdeme, pokud ji budou hrát všichni. Tahle situace teď nastává, kluby mohou hrát Krajskou ligu jedině na Vysočině,“ uvedl.

Navíc krajský svaz, i když mohl postupovat direktivně, kluby z diskuse o vzniku Krajské ligy úplně nevyloučil. „Prostřednictvím sportovně-technické komise jsme sháněli podněty a názory. Většinové stanovisko bylo pro vznik Krajské ligy právě za předpokladu, že nebudou udělovány žádné výjimky. Samozřejmě, že se najdou kluby, kterým se to nelíbí, ale to se bavíme jen o malém zlomku z celkového počtu,“ informoval Bedřich Ščerban.

Vzhledem k tomu, že termín podání přihlášek je do konce měsíce, nelze nyní s určitostí říci, kolik týmů bude soutěž hrát. Pokud ale vyjdeme z počtu klubů v regionálních ligách v minulé sezoně, mohla by mít Krajská liga Vysočiny jedenáct účastníků.

Otázkou jsou hrací dny. Možné jsou v zásadě dvě varianty. Jedna počítá se zápasy jen o víkendech, další se dvěma koly týdně. V takovém případě by se hrálo i uvnitř týdne. „Hned na začátku června svoláme aktiv. Z hlediska hracích dnů jsme jako svaz velice flexibilní. Budeme se snažit v tomto směru klubům maximálně vyhovět,“ ubezpečil.

Možní účastníci Krajské ligy

Pelhřimov, Humpolec (loni jihočeská Krajská liga), Světlá nad Sázavou, Chotěboř (Krajská liga Pardubicka), Velká Bíteš, Moravské Budějovice (Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska), Telč, Ledeč nad Sázavou, Velké Meziříčí B, Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou (soutěž na Vysočině).