Vedení Českého hokeje a extraligy zaslalo klubům návrh nového modelu soutěže pro nejbližší čtyři ročníky. Je to v důsledku propadu klubových příjmů kvůli pandemii koronavirem.

Jde o to, že by se v příštích dvou extraligových ročnících nesestupovalo a v každé této sezoně by šel automaticky výš jen vítěz první ligy. Tím pádem by počet celků v nejvyšší soutěži narostl na šestnáct. V sezoně 2022/2023 by pak nejhorší dva týmy sestoupily přímo a čtrnáctý nejhorší celek by hrál baráž s vítězem Chance ligy. Následující ročník by nejhorší tým extraligy hrál baráž.

Jak se v obou prvoligových klubech na Vysočině k této myšlence staví?

Jednatel jihlavské Dukly Bedřich Ščerban má jasno. „Tyto informace mám jen z médií. Ale tak jak se to ke mně dostalo, dají se podle mého názoru ta opatření udělat jinak. Efektivněji než zavírat soutěž. Já byl vždy zastáncem přímých postupů a sestupů, ale ekonomická krize se dá řešit elegantněji, třeba platovým stropem hráčů,“ reaguje šéf HC Dukla. „Já obecně zastávám názor, že by se měla extraliga spíše zúžit než rozšiřovat. Klidně na dvanáct týmů. Bylo by to dostačující,“ reaguje Ščerban, který dal za příklad kdysi československou nejvyšší soutěž, jež se skládala z devíti českých a tří slovenských celků.

V Třebíči by změnám stopku nedávali. „Je to návrh, který vychází ze současné situace. Se zachováním přímého postupu z Chance ligy do extraligy souhlasíme,“ stručně se vyjádřil sportovní manažer klubu a zároveň i trenér A-týmu Radek Novák.