V té minulé se herně i střelecky trápil. Ve dvaceti zápasech za Duklu se trefil jen pětkrát, při angažmá ve francouzském Nice dokonce neskóroval vůbec.

Nejen Illéš byl v Kolíně produktivní. To platilo o celém týmu. Na branku středočechů mířilo přes čtyřicet střel a každá pátá měnila skóre. „Je to hezká bilance. Snažíme se na střelbě pracovat na tréninku. Hodně střílíme od modré, v play-off už nepadají hezké góly. Tam, je to to potřeba dorazit, dotlačit silou,“ uvedl s odkazem na blížící se vrchol sezony.

I když výsledek 8:2 vybízí ke konstatování, že to byla jednoznačná záležitost, není tomu tak. Především začátek přinesl vyrovnaný boj.

Hosté se museli srovnat s hřištěm nezvykle velkých rozměrů. „Je to jiný hokej. Kdo na to nemá přizpůsobený systém, má s tím problém. Naštěstí jsme uhráli první třetinu důstojně, dostali jsme se do vedení a pak už byl zápas v našich rukou,“ svěřil se Jakub Illéš, který na rozdíl od většiny spoluhráčů s větším prostorem pro hru poměrně dost zkušeností. „Vyrůstal jsem ve Vítkovicích, kde je jedno z největších hřišť v Česku,“ připomenul.

Po vcelku vyrovnané první třetině už hosté získávali čím dl tím více navrch. „Nechci soupeře nějak podceňovat, ale hrál na tři pětky a myslím si, že tu třetí třetinu odešli. Nám tam napadalo pár gólů. Vezeme vysokou výhru a jsme rádi,“ netajil radost.