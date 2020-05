Oba hráči se svým mateřským klubem jednali o nových smlouvách, ale nakonec se jejich cesty rozešly. Ani jeden z šikovných hokejistů se do suché přípravy s kádrem trenérů Ujčíka a Nekvasila nezapojil, a ani nezapojí.

Osmadvacetiletý Adam Zeman, syn bývalého trenéra jihlavských mládežnických výběrů a posléze i asistenta u „áčka“, v Dukle vyrůstal. Jen párkrát si odskočil jinam. Chvilku působil v třebíčském dorostu, poté jednou nastoupil za druholigovou Břeclav. Na svém kontě má i extraligové starty. Poprvé hrál elitní soutěž v Pardubicích, poté také v Olomouci, a naposledy za Jihlavu. V minulé prvoligové sezoně odehrál dvaačtyřicet utkání v nichž nasbíral třináct bodů za osm branek a pět asistencí.

O šest let mladší Lukáš Anděl to měl hodně podobné. Také hrál většinu své kariéry v jednom klubu. Nicméně i on si vyzkoušel jiná angažmá. V juniorech prošel akademií rakouského Salzburgu, v mužích si zahrál za Havířov a extraligu poprvé okusil v dresu Zlína. V minulém roce byl pozván i na sraz širšího kádru české reprezentace.

V uplynulé sezoně Chance ligy nasbíral za Jihlavu v šestapadesáti zápasech dvaatřicet bodů. Dal třináct branek a devatenáct jich připravil. Další ale v Dukle nepřidá! „Dostal jsem od klubu nabídku, ale nedohodli jsme se. I když je Dukla moje srdcová záležitost, tak jsem se rozhodl pro změnu. A jsem rád, že jsme se rozešli v dobrém. V jednání jsou některé jiné kluby, ale v této situaci je to mnohem složitější. Já ale doufám, že se každou chvíli něco podepíše a budu se moci připojit k týmu a začít trénovat,“ plánuje Lukáš Anděl.