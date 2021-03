Dobrý nástup, vedení, a vzápětí šok. Hokejisté Dukly během momentu přišli o výhodu, což jejich kapitánovi Josefu Skořepovi hlava nebere. „Já tomu nerozumím. Hrajme, bojujeme, a pak vždycky máme výpadek, který nás stojí zápas,“ kroutil hlavou nad dvěma litoměřickými brankami v rozmezí půl jednadvaceti vteřin.

Tentokrát to ale zlomové okamžiky pátého duelu série nebyly. „Dneska se to štěstíčko obrátilo k nám a napadlo nám to tam,“ poukázal také na tři góly a obrat ze závěrečné části.

Hlavním aktérem těchto klíčových okamžiků byl právě kapitán Jihlavy, který tušil, že to musí přijít. „V kabině byl po druhé třetině naprostý klid, protože já od rána na klukách viděl, že to to v hlavách mají, že chceme vyhrát a zvládneme to. Jen jsme se povzbuzovali,“ nastínil atmosféru.

Ta se s přibývajícím časem na ledě lepšila. Skořepa totiž dvěma góly otočil kormidlem. „Dva hráči se zranili, nebo jeden vypadl za bitku, a trenér to nějak přeházel. Stáhl to na tři lajny, a my do toho nějak vlítli. Lichy (Peter Lichanec – pozn. autora) to nahazoval na bránu a díky bohu, že jsem do toho plácl a brankář to asi nečekal. A ten druhý gól byl při přesilovce, kdy máme secvičený signál, ale já to vzal na sebe a naštěstí to tam propadlo,“ ulevilo se Skořepovi, který po trefách neskrýval radost. „Já jsem to sliboval doma rodince, že se takhle budu radovat. Dneska to ve mně bouchlo. Ta euforii, honila se ve mně spousta radosti,“ přiznal v emocích hovořící jihlavský tahoun.