Do sobotního duelu Žihadla pětkrát vyhrála a třikrát brala z utkání alespoň bod. Vstup do soutěže tak byl opticky pomalejší než tomu bylo o dalších spolufavoritů soutěže. „Potýkáme se s problémy od začátku přípravy na ledě. Nejprve jsme museli jezdit trénovat do Třebíče, protože u nás byl led až od dvacátého září,“ vypočítává Petr Kolečkář.

Podobně jako další týmy Krajské ligy řešili i v Moravských Budějovicích trable s kádrem. „Postihla nás velká marodka, která se nás drží dosud. V jeden moment jsme měli mimo hru až osm obránců. Navíc se nám zranil loňský nejlepší střelec a kapitán Lukáš Nováček. Takže dosud jsme ani jednou nehráli v ideální sestavě,“ popsal potíže Kolečkář.

Přesto poměrně v pohodě drží Žihadla čtvrtou příčku na dostřel špičce soutěže. „Při uvědomění si všech našich problémů musíme být pokorní a jsme spokojeni s tím, kde se nyní nacházíme,“ netají šéf klubu.

První prohra po šedesáti minutách přišla až teď v devátém zápase Moravských Budějovic ve Světlé nad Sázavou. „Byla to trošku smolná porážka. Poté, co jsme dotáhli z 0:2 na 2:2, jsme v závěru nešťastně inkasovali po chybě gólmana. Ale to k hokeji patří,“ nedělá Kolečkář velký problém z nezdaru.

Základní část se blíží ke své polovině, která se dohraje o tomto víkendu. Moravskobudějovický HOKEJ hrál dlouhodobě, pod bývalým názvem HC Moravské Budějovice, úspěšně druhou ligu. O návratu se na Třebíčsku hovoří jen opatrně. „Naším cílem je uspět v každém zápase. Pokud se nám dá mančaft dohromady, chceme soutěž vyhrát. Nezříkáme se ani účasti v kvalifikaci o druhou ligu. Ale jestli bychom potom tu druhou ligu i chtěli hrát, to je otázka jiná,“ naznačuje Kolečkář, že hovořit o variantách pro budoucnost je zatím předčasné.

Jak je obvyklé, v klubu by museli především vyřešit financování účastí ve vyšší soutěži. „Pochopitelně,“ usmívá se Kolečkář. „Musela by nastoupit jednání s našimi sponzory i městem, které nás podporuje vrchovatou měrou a bez jehož partnerství bychom tady hokej asi ani nehráli. Na druhou ligu by ale podpora všech musela být vyšší. To by tedy byla ta otázka dalších jednání. Pokud jde však o sportovní hledisko, určitě chceme vyhrát soutěž a zahrát si kvalifikaci.“

A jak Petr Kolečkář vidí současnou Krajskou ligu mužů Vysočina? „Soutěž provázely v začátku určité porodní bolesti. Některé mančafty doplňovaly kádr až v průběhu prvních kol. Například my jsme v úvodu hráli s Bystřicí, která se dávala dohromady a teprve nyní začíná podávat lepší výkony. Potkali jsme Bíteš, která také bojovala s nedostatkem hráčů a u nás to odehrála na nějakých devět hráčů. Nyní už kádr také doplnili. Proto se mi to hodnotí složitěji,“ ohlíží se za dosavadním průběhem činovník Žihadel. „Co jsme odehráli zápasy s vrškem soutěže, to byly super duely. Úroveň soutěže má, řekl bych, roztaženější nůžky, než jsme vloni zažili na jižní Moravě. Tam jsme slabé zápasy prakticky nepotkali. Ale myslím si, že i tady si to sedne. Vše se uvidí v play-off. Jestli tam budou k vidění vyrovnané série, nebo jednoznačné zápasy.“