Osudná pro domácí Rytíře byla 54. minuta nedělního utkání. Po faulu se v signalizované výhodě usadili hosté z Jihlavy v útočném pásmu, Havránek vystřelil a Jiránek před Košarišťanem tečoval puk mimo jeho dosah.

Obrovskou radost Jihlavy nezmařily ani protesty Kladna, aby rozhodčí tuto situaci přezkoumali. „Já v první moment věděl, že to vysoká hůl nebyla, že ta rána nešla tak vysoko nad horní tyčku, byl jsem si zcela jistý, že je to gól,“ říkal po utkání pro Českou televizi Tomáš Jiránek.

Jeho tým vyhrál 2:1, i díky tomu, že využil dvě početní výhody. „Trochu jsme se na to zaměřili, bylo na čase si k tomu něco říci, protože nám ty přesilovky nevycházely. Přišlo to v pravý čas, pomohlo nám to, a díky tomu jsme vyhráli,“ těšilo ho.

Dukle chybí ještě jedna výhra, aby slavila. Nicméně proti je statistika finálové série. Domácí ještě na svém ledě nevyhráli. „Je to zvláštní. Je to i těmi lidmi, že domácí prostředí se maže. Je více méně jedno, že se hraje doma nebo venku. My doufám, že to teď zlomíme u nás a postoupíme,“ dodal.