Ostrostřelci Dukly se na svém ledě takřka čtvrt hodiny marně snažili odčarovat kouzlo hostujícího brankáře Peksy. „V první třetině jsme dělali z jejich gólmana reprezentanta,“ pravil hned po utkání pro klubové stránky osmnáctiletý forvard.“ Ale snažili jsme se být pořád v klidu, hrát svojí hru a trpělivě čekat na první gól. Jak přišel, tak se to prolomilo,“ doplnil Tomáš Chlubna.

Obě své trefy, v letošní sezoně už šestou a sedmou, dal po odlišných situacích. Zejména ta první ho potěšila. „Měli jsme v útočném pásmu s naší lajnou tlak. Bilča (Vlastimil Bilčík – pozn. autora) jel do brány a vystřelil. Já jsem do jeho střely dal hokejku. Byla to teč, snažím se na nich pracovat,“ popisoval Chlubna gól na 1:0. „Při mé druhé trefě Kolda (Daniel Kolář – pozn. autora) vystřelil, já puk tečoval a Víťa Brož odvedl v předbrankovém prostoru výbornou práci. Vyšťoural puk, já do něj plácl, a také to skončilo v bráně,“ doplnil.

Díky těmto brankám se posunul na třetí místo v kanadském bodování Chance ligy mezi juniory. „Jsem rád, že mi to tam padlo a doufám, že to tak bude pokračovat dále,“ přeje si jihlavská sedmaosmdesátka, která má na svém kontě jedenáct bodů za sedm tref a čtyři asistence.

Na druhou stranu ale Chlubna ví, že nemůže usnout na vavřínech. Stejně tak i celý jeho tým. „Máme pořád na čem pracovat. Nejsme spokojení s určitými pasážemi. Už se blíží play-off a musíme ladit formu. Chceme hrát lépe a hlavně celých šedesát minut. Jsme spokojení se třemi body, ale na hře musíme ještě zapracovat,“ zůstává pevně na zemi a už cílí na další ostré domácí bitvy. „Nyní nás čekají dva těžké zápasy, na které se připravíme jako na všechny ostatní a doufám, že je zvládneme,“ dodává před středečním mačem s Přerovem a sobotním tahákem s Kladnem.