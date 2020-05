Odchovanec havlíčkobrodského hokeje se minulý rok přesunul do Dukly, v jejímž dresu hrál za juniorský výběr nejvyšší soutěž. A díky projektu Junior měsíce a své svědomité práci v trénincích i ve škole si vysloužil možnost, zahrát si „áčko“. V Ústí nad Labem se na výhře 7:3 dokonce podílel dvěma asistencemi. „Dvořka nezklamal, nebyla na něm znát nervozita. Hrál dobře,“ hodnotil na začátku března jeho výkon asistent trenéra Karel Nekvasil.

I tím si vysloužil pozvánku do prvoligového týmu. A podobná slova volil jeden z koučů Jihlavy i na vrcholku sjezdovky Šacberk, když mladý bek zvládl ve skvělých časech všechny čtyři výběhy. „On to takhle běhal i v juniorech,“ doplnil Nekvasil při pohledu na nejrychlejší čas 2:20.

I když Dvořákovi vydýchání netrvalo tak dlouho, samotný hráč tvrdil, že ho to bolelo. „Tyhle kopečky mi problém dělají. Ale úkol byl jasný. Nezastavit se a stále běžet, a já se toho snažil držet. Proto jsem měl časy takové,“ reagoval jihlavský hokejista, který absolvuje první suchou přípravu s muži. „V životě jsem nezažil letní přípravu, která byla lehká, takže jsem na těžkou práci připravený. Zatím jsem stoprocentně spokojený. Je to jiné než v juniorech, ale mě to baví. Hodně nám to dá. Tyhle těžké tréninky se nám vrátí v sezoně,“ má jasno.

Do kabiny prý mladíci také zapadli velmi dobře. „Zatím není žádný problém. Starší kluci to berou profesionálně. Je to profesionální tým i soutěž. Musíme se k sobě chovat tak, abychom vytvořili tým a mohli dobře spolupracovat,“ dodává Adam Dvořák.

