Momentálně mají svěřenci trenérů Ujčíka a Nekvasila „volno“, které je prošpikované tréninky i potřebným odpočinkem. V tuhle dobu je tedy čas na přemýšlení, koho asi výsledky předkola Dukle pro čtvrtfinále přiřknou. „Asi mi to je jedno. Kohokoliv dostaneme, toho bychom chtěli a měli porazit. Ať už to bude kdokoliv, tak doufám, že ze série vzejdeme vítězně,“ nezaváhal forvard Jiří Fronk.

K tomu, aby to tak bylo, musí Jihlava zdolat nejednu metu. Tou první bude čtvrtfinále, které startuje v pátek 19. března a hrát se bude na čtyři vítězná střetnutí. Dukla díky dobré výchozí pozici startuje dvakrát doma, pak pojede minimálně dvakrát ven.

Velmi podobně to vnímá i jeho kolega z obrany Vlastimil Bilčík. „Jít do play-off z druhého místa není špatné. Nyní je nám jedno, koho z předkola dostaneme. Musíš porazit každého a kdo nám vyplave, toho vezmeme. Věřím, že se dostaneme co nejdále,“ je naladěný na stejnou vlnu řízný bek, který považuje svůj tým za největšího adepta na vítězství v soutěži.

A kam to může být? Variant je hned několik, přesněji pět. Záležet bude samozřejmě na tom, jak právě probíhající předkolo dopadne. Jisté je to, že hráči s „déčkem“ na hrudi nenarazí na Vsetín, Porubu a na Ústí nad Labem. Ve hře je tedy zbylý kvintet Litoměřice, Třebíč, Slavia Praha, Sokolov, Prostějov.