Jak těžké bylo udělat takové rozhodnutí a odejít ze svého mateřského klubu?

Bylo to složité, ale už roky před tím jsem o tom přemýšlel. Věděl jsem, že to někdy přijde. A letos jsem si už řekl, že to chce změnu, něco nového. Byl jsme tu odmala. Potřebuji nějaký nový vítr.

Byl zájem Dukly, aby jste zůstal?

Zájem klubu byl, nabídku nové smlouvy jsem od pana Ščerbana dostal, ale já to chci zkusit někde jinde. Jsem rád, že jsem s Duklou za dobře. Rozloučili jsme se v dobrém, s trenéry, s vedením. Kdybych se chtěl někdy vrátit, tak si myslím, že bychom se dohodli.

Jistě máte nějaké možnosti. Je jich více a jednáte třeba i s extraligovými kluby?

Samozřejmě, že něco rozjednaného je. I když v téhle době a za této situace je to dvakrát složitější než normálně. Je více variant. Některé padly, některé se obnovují, některé přibývají. Vyvíjí se to různě. Věřím, že se to rozhoupe a brzy se něco podepíše a klapne to.

Na co se při výběru zaměřujte vy?

Je to rozhodnutí, kterým si musí být člověk jistý. Já to takhle zatím necítil. Když to uděláte, pak už to nejde vzít zpět. Nechtěl bych něčeho litovat.

Jisté je to, že vás nemine nové angažmá. Budou se hodit zkušenosti ze Salzburgu, kde jste rok působil v akademii?

Určitě to bude velká změna a já se na to těším. Beru to jako novou výzvu. V Salzburgu jsem byl v šestnácti, už vím, co je to se osamostatnit. Byl jsem také dva měsíce v Havířově, a pár zápasů jsem odehrál ve Zlíně. Nějaké zkušenosti tedy mám.

Nebude nevýhoda, že už nejste s nějakým týmem a neabsolvujete plnohodnotnou přípravu?

Myslím, že ne. Všichni teď začali déle. A spousta kluků se už připravuje individuálně, je to takový trend. Každý ví, co potřebuje. Já se připravuji s dvěma klukama u kondičního trenéra Míry Skály. Zatím jsem spokojený. Ale když někde podepíšu, tak se k novému týmu hned připojím.

Dokážete si tedy pořádně naložit a sedřít se z kůže?

Kdybych měl jít cvičit sám, asi bych někdy povolil. Ale když máte nad sebou trenéra a ještě další dva kluky, to vás motivuje. Ošidit by mě to ani nenapadlo. Ono se pak v sezoně pozná, kdo se poctivě připravil.

Cítíte se teď po fyzické stránce dobře?

Na začátku to bylo těžší. Ten první týden, než si svaly zvykly na posilování. Je to jiné než běhání a bruslení. Ale teď už to beru jako automatiku. Je to v pohodě a cítím se dobře.

Nebyla možnost začít přípravu s Duklou?

Mě to ani nenapadlo. Nechtěl jsem narušovat tým a překážet tam, když vím, že už tady nebudu. Dnes jsou takové možnosti, že to není nevýhoda. Pokud je v zádech kondiční trenér a když člověk chce, připraví se dobře i sám.