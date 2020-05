Bylo to vaše první mistrovství světa, a hned zlato. Jak na titul z Vídně vzpomínáte?

Kdo by na to nevzpomínal rád. Bylo to po delší době, kdy se povedlo českému nároďáku uspět a mistrovství vyhrát. Myslím, že to bylo nečekané. Jeli jsme tam s pokorou a tím, že se pokusíme porvat o co nejlepší výsledek. Přálo nám štěstí a nakonec jsme měli zlaté medaile na krku.

Jako nováček na šampionátu jste se uvedl dvěma góly a třemi asistencemi. Byl jste se svou bilancí spokojený?

Já tam jel jako nejlepší střelec extraligy, takže jsem chtěl větší příděl. Ale byl jsem rád, že jsem dal oba góly v prvních dvou zápasech, i když už si je ani nevybavuji. A když se vyhrávalo, moc se neřešilo, kdo je dává. Já chtěl pomoci týmu. Osobní statistiky jsou až na druhém místě.

Jak jste se cítil v kádru? Vzhlížel jste tehdy ve čtyřiadvaceti letech k někomu?

Musím říci, že já to neměl tak nastavené. Byli to moji spoluhráči. Navíc se udělala výborná parta. Kluci z NHL tam skvěle zapadli. Nedávali na sobě znát, že hrají nejlepší soutěž světa.



V tom byla vaše síla? V týmovosti?

Celkově si to prostě sedlo a zapadlo do sebe. Výborný byl i trenér pan Bukač. Na takové akci musíte mít formu v ten daný okamžik, to není dlouhodobá soutěž. A my ji měli. A ještě jsme se opírali o vynikající Romana Turka v brance, který zabral spoustu místa. My věděli, že když uděláme chybu, on to nepustí. To je základ. Mít skvělého gólmana.

Hodně vám pomohl skvělý začátek, kdy jste vyhráli nad Švédy a nad Finy?

Tyhle dva týmy hrály s Rusy prim. A tím, že jsme je porazili, nám stouplo zdravé sebevědomí. Získali jsme víru v sebe sama. To je ideální cesta k úspěchu.

O vaše jediné zaváhání na turnaji se postarali vzápětí Norové. Byli jste rozjetí a remíza se nečekala.

Bylo asi dobře, že nás Norové srazili zpět na zem. Z prvních dvou zápasů jsme měli plný počet bodů a trochu jsme to potřebovali, abychom nebyli hlavou v oblacích.

Ve čtvrtfinále jste jasně přejeli Němce. Snadný zápas?

K nim jsme měli respekt. Ale protože se hrálo v Rakousku, my se tam cítili jako doma. Nám se povedl vstup do zápasu. Rychle jsme vedli a nedali jim už moc čuchnout. Tím postupem do semifinále se také rozhodlo, že mistrovství už bude tak nějak úspěšné.

Ale tím to nekončilo a vy jste vypráskali i Američany.

To bylo méně očekávané, protože oni měli výborné mužstvo. Hodně jsme je zaskočili. Dali jsem i myslím gól v oslabení. A když už měli nějakou šanci, zkazil jim náladu Roman Turek. Rázem jsme byli ve finále a jen čekali, jak to dopadne.

A dopadlo to vítězně…

Musím říci, že já už byl strašně unavený. Bylo tam veliké emoční vypětí, určitě i nervozita, že se může udělat titul. Ten vítězný gól Martina Procházky byl nečekaný. My už se připravovali na nájezdy. Ale on to prostřelil. Ještě si vzpomínám, že Kanaďani pak někomu přeměřovali hokejku, ani nevím komu. Chtěli, abychom dostali trest, místo toho ho dostali oni. V tu chvíli jsme si říkali, že to musíme vydržet. Ten pocit byl pak fantastický. Moc jsme si to užili. A s námi i diváci, kteří tam jezdili celý šampionát. Oni si to zasloužili.

Vzpomenete si na zlatou zpáteční cestu?

My jsme jeli domů autobusem a po cestě různě zastavovali. Vybavuji si špalíry lidí, občas jsme vystoupili a připili si šampaňským. Byla to dlouhá, ale krásná cesta.