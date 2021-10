Ivan Mokrý, šéf hokejistů Jiskry Humpolec, byl prvním vítězstvím v sezoně potěšen. „Byla to taková vymodlená výhra. My jsme se od začátku soutěže potýkali s velkou marodkou. Měli jsme hodně zraněných hráčů. Teď se nám pomalu vrací a věřím, že naše výkony půjdou nahoru,“ okomentoval výsledek víkendového duelu i nejbližší výhled.

Krajská liga mužů Vysočina

5. kolo: V. Bíteš - Chotěboř 5:8, Bystřice n. P. - Humpolec 1:2, Světlá n. S. - Pelhřimov 4:5, M. Budějovice - Náměšť n. O. 5:1. Utkání Ledeč n. S. - V. Meziříčí B (6:2) bylo předehráno.

Humpolečtí hokejisté startovali v minulosti pravidelně v Jihočeské krajské lize. Slovy svého předsedy ale soutěž na Vysočině kvitují pozitivně. „Já jsem ustanovení Krajské ligy jenom přivítal,“ potvrdil Mokrý v rozhovoru pro Deník. „Nás opravdu hodně tlačilo cestování. Jezdili jsme do Krumlova, Strakonic, Vimperka… kluci strávili sedm osm hodin v autobuse, aby dvě hodiny hráli hokej. To je nesmysl.“

Toto hledisko má věcný základ. Hodně nových soupeřů mají Humpolečtí opravdu v nedaleké vzdálenosti svého města. Těží také z polohy na dálnici, takže i cesta například do vzdálenější Velké Bíteše není příliš náročná časově. „Akorát teď do Bystřice to bylo trošku komplikovanější tím, že neleží na dálnici,“ usmál se Mokrý.

Ten má pozitivní pohled i na kvalitu soutěže. „Myslím si, že to bude dobré. Soutěž si během jednoho dvou let sedne. Určitě je přínosem i pro fanoušky. Těžko naši fanoušci pojedou do Vimperka nebo Strakoničtí k nám. To vidím jako druhou část přínosu krajské soutěže,“ vysvětluje.

Funkcionáři Jiskry, byť nepatřili mezi nejhlasitější zastánce krajské soutěže jako jiné kluby na Vysočině, se tak dočkali i svého přání. „Jižní Čechy byly pro nás zaběhlé. Ale co jsem tady poslední čtyři roky, vždy jsme podporovali vznik krajské soutěže na Vysočině. Když to nevyšlo, tak jsme hráli tam. Za mě musím zopakovat, že ať jde o časovou náročnost, náklady na dopravu i pro fanoušky má tato soutěže pro nás přínos,“ uzavírá Jiří Mokrý.