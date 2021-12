V Prostějově jste odehráli hodně divoký zápas, že? Pro diváky to asi byla pěkná podívaná, ale pro trenéry ani pro nás už to tak pěkné nebylo. Vést tři minuty před koncem o dva góly, nechat si to ještě vyrovnat, a pak rozhodnout… Zaplaťpánbůh za to, že jsme to konečně urvali.

Vy jste vstřelil druhou branku. Popište svůj zásah.

Měli jsme čtyřminutovou přesilovku. Byli jsme dlouhý čas v útočném pásmu. Havran (Tomáš Havránek - pozn. aut.) mi to tam dával křížem, ještě to bylo tečované obráncem. Musel jsem to zpracovat a vystřelil jsem na bránu. Gólmanovi to tam propadlo pod rukou.

To byl gól na 2:0. Poté, co jste náskok ztratili, jste další svojí brankou zvyšoval na 5:3, to už vypadalo, že je rozhodnuto. Proč se to ještě zdramatizovalo?

Nějaké čtyři minuty do konce, vedli jsme o dva góly… (vzdychá) Říkali jsme si, ať to dohrajeme bez chyb… Ani to nechci hodnotit. Jsme všichni moc rádi za výhru.

Celkově to byl hodně ofenzivní zápas. Přes výsledek 6:5 mohlo padnout na obou stranáchh ještě více gólů.

Bylo to utkání plné šancí. My jsme tam měli párkrát prázdnou bránu před sebou, oni také měli šance, které Max pochytal. Mohlo těch branek padnout opravdu o hodně víc, ale pro to dopadlo dobře.

Po čtyřech porážkách v řadě jste konečně zabrali. Obvykle se říká, že podobně vydřené vítězství je lepší než zdolat soupeře jasně třeba 7:0. Cítíte to také tak?

Je jasné, že další porážka tady by byla velkou ztrátou. Pro nás už před utkáním existovaly jenom tři body. Od začátku jsme si pro ně šli a udělali jsme je.

V sobotu hostíte doma Ústí nad Labem, tým z opačného konce tabulky. Nastartovali jste v Prostějově další vítěznou sérii?

Určitě to budeme chtít doma potvrdit a získat další tři body.

KAREL LÍBAL, TOMÁŠ LYSÝ