A co hůř, permanentních vstupenek prodal pouhých třicet… „Náš projekt spouštíme zavčasu,“ prozradil na středeční tiskové konferenci jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Situace nás táhne ke dnu. Kdybychom s tím otáleli, mohlo by už být také pozdě. Opravdu. Kdyby to takto pokračovalo, mohlo by vážně dojít až ke krachu.“

Kromě toho musí v čele dvanáctinásobného mistra Československa čelit i různým spekulacím. V souvislosti s rostoucí nervozitou okolo oddalování zahájení stavebních prací na budoucí Horácké aréně začínají nabývat na intenzitě pochybovačné hlasy.

Dukla má finanční problémy. Pojďme zachránit klub, žádá vedení své fanoušky

Určitě posílené o uvažované vládní škrty a změny v Národní sportovní agentuře (NSA). Není tedy ohrožena přislíbená dotace? „Není to pravda. Spekulací je spousta, sám to vnímám,“ odpovídá primátor Jihlavy Petr Ryška. „V tuto chvíli Národní sportovní agentura s dotací pro nás a pro Brno stále počítá. S ministerstvem financí i s agenturou jsme dokonce domluveni, protože podle původních podmínek bylo nutné provést kolaudaci do roku 2024, že ji můžeme třeba o rok posunout.“

Procedura, i když o nějaký ten měsíc posunutá, tedy zůstává stejná. „Pokud seženeme zbývající peníze, podepíšeme smlouvu a začneme stavět, peníze dostaneme. Fyzicky je nyní sice nemáme, ale obě instituce nám potvrdily, že peníze tam pro nás mají připravené,“ dodává Ryška.

Podstatná etapa přestavby přijde až za rok, říká k úpravám Vysočina Areny Hamza

„Ještě bych k tomu dodal, že podobně potvrzené peníze máme i od Kraje Vysočina,“ připojuje se Ščerban, kterého podobné negativní zprávy trápí. „Těch fám je opravdu hodně. Někdy mám dokonce pocit, že to je až cílené proti klubu. Já jsem pro změnu třeba slyšel, že hráči nemají na výplaty. To je absolutní nesmysl. Hráči mají všechno do poslední koruny vyplacené.“

Zároveň vyzývá všechny zájemce o jakoukoliv informaci, ať jej neváhají kdykoliv kontaktovat. „Na webu Dukly funguje sekce Ptejte se. Já tam každému odpovím. Fakt mě tyhle fámy strašně štvou. Nejsou pravdivé a poškozují klub,“ uzavírá rázně šéf Dukly.