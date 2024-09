Brusič na kulato (m/ž) CO BUDE NÁPLNÍ VAŠÍ PRÁCE – broušení na konvenčních hrotových bruskách na kulato nebo přesné broušení a ostření na nástrojových bruskách – přesná kusová výroba – práce s výkresovou dokumentací CO OD VÁS OČEKÁVÁME – vyučení ve strojním oboru strojní mechanik, nástrojář nebo zámečník – základní znalosti a dovednosti v oboru strojní mechanik (zámečník) nebo nástrojář – praxe v oboru výhodou, nikoliv podmínkou – orientace ve výkresové dokumentaci – technické myšlení CO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT: – NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK až 50 000 Kč - kratší pracovní dobu, jen 37,5 hodin týdně – 1 SMĚNU – roční odměny – podíl na hospodářském výsledku firmy – týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů) – navýšení mzdy po zapracování - výkonový bonus 1000 Kč – nadstandardní příplatky (za specifické pracoviště a další…) – motivační složky mzdy (odměny za přesčasy, efektivitu, fond vedoucího a další…) – zvýšený nárok na pracovní volno při osobních překážkách v práci – propracovaný systém adaptace nových pracovníků – odměny za doporučení nového zaměstnance – dotované závodní stravování – dotované ceny u nápojových automatů – finanční odměnu při odchodu do důchodu – slevy na zboží a služby od vybraných poskytovatelů – MultiSport kartu včetně možnosti doprovodných karet – dobrou dopravní obslužnost MHD (zastávka přímo u brány podniku) – hlídané parkoviště pro soukromá vozidla, motorky i kola zaměstnanců První kontakt e-mailem nebo telefonicky v čase po-pá 8:00-14:00 hod. 27 000 Kč

