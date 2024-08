Vrchní rada (právník) v Oddělení legislativním Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) doručené ve lhůtě do 27.08.2024, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@eru.gov.cz, nebo podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu ID: eeuaau7. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: příprava právních předpisů v působnosti ERÚ, a to jak legislativně-právně, tak účastí na odborných pracovních jednáních; včetně implementace právních předpisů EU, spolupráce na tvorbě ostatních právních předpisů v oblasti energetiky, zpracovávání právních stanovisek k právním předpisům v energetice, monitoring a analýza změn právních předpisů s dopady na energetiku a činnost ERÚ, podílení se na připomínkování vnějších právních předpisů v mezirezortních připomínkových řízeních, odpovídání na dotazy odborné a laické veřejnosti. To vše ve veřejnoprávní i soukromoprávní rovině zejména těchto právních oblastí: podnikání v energetice, regulace cen v energetice, zařízení energetických soustav, správní řízení, ochrana spotřebitele; a související práva a povinnosti účastníků trhu v energetice a příslušných správních orgánů. 34 840 Kč

