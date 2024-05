Dealer z Prahy vozil pervitin na Vysočinu ve velkém. Drogu ukrýval v mrazáku. Soud mu uložil peněžitý trest a nařídil propadnutí jeho osobního auta.

Dealer jezdil BMW a zásoboval hlavně Jihlavu. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Kriminalistům se podařilo dopadnout drogového dealera, který zásoboval Vysočinu pervitinem ve velkém. Jde o Ondřeje K. z Prahy. Na Vysočinu, zejména do Jihlavy a okolí, jezdil pravidelně se svým BMW.

Podle kriminalistů měl několik odběratelů. Ti si od něj nakoupili více než jeden a půl kilogramu pervitinu. Drogu pak distribuovali dalším uživatelům.

Při domovní prohlídce pak u něj kriminalisté našli dalších více než 60 gramů pervitinu ukrytého v mrazáku. Kauzou se ve čtvrtek zabýval Okresní soud v Jihlavě.

„Muž byl obviněn ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a skončil ve vazbě,“ informoval okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Spolu s Ondřejem K. byl obviněn ještě Filip Š., který dovezený pervitin nakupoval a pak distribuoval dalším lidem. Filip Š. byl navíc za obdobnou trestnou činnost v podmínce. Sekat dobrotu měl až do konce letošního roku. Soud k tomu musel přihlédnout, a Filipa Š. tím pádem poslal do vězení na dva roky.

Na hraně uvěznění to měl i Ondřej K. Vzhledem k polehčujícím okolnostem ale nakonec vyvázl jen s výchovným tříletým trestem podmíněně odloženým na maximální možnou zkušební dobu pěti let. Kromě toho se musí zdržet užívání návykových látek a na vyzvání se podrobit testování. To ale není vše.

„Soud obviněnému uložil i peněžitý trest tři sta tisíc korun a nařídil propadnutí jeho osobního auta BMW, které používal k páchání trestné činnosti,“ dodal žalobce Špelda.

Rozsudek je pravomocný pouze v případě Ondřeje K. Druhý odsouzený si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Pokud se odvolá, bude se kauzou zabývat ještě Krajský soud v Brně.

Ondřej K., který byl stíhán vazebně, byl po čtvrtečním rozsudku podmíněného odsouzení propuštěn na svobodu. Státní zástupce se proti propuštění vzdal stížnosti.