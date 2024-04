„Tehdy u toho výslechu na policii jsem byl na drogách a usínal jsem,“ řekl soudu Havelka.

Svou původní výpověď považuje za nepravdivou a jen podepsal to, co chtěli policisté slyšet, protože nechtěl jít do vazby. Nevěděl prý, že o vazbě nerozhodují policisté, ale soud.

U soudu pak Havelka vše popřel. Občas někomu prý drogu poskytl, ale určitě ne v takovém množství, jak uvádí obžaloba.

Havelka podle soudu prodal v období od ledna 2021 do září 2022 pervitin nejméně za necelých šedesát tisíc korun. Pervitin prodával v desítkách případů, nejčastěji v plastovém pytlíku s uzávěrem nebo v plastové stříkačce se zataveným hrotem, a to v různém množství.

Soud Havelkovu obhajobu u hlavního líčení vyhodnotil jako naprosto účelovou. Na policii totiž podrobně popsal konkrétní okolnosti, za nichž se daných skutků dopustil. Mimo jiné uvedl jména lidí, kterým pervitin prodával, popsal množství a druh drogy, místa a četnost, s jakou lidem drogu prodával.

„Dle názoru soudu obžalovaný uvedl natolik podrobné skutečnosti, které nemohl vědět nikdo jiný než pachatel trestné činnosti. Při hlavním líčení sice připustil, že zná všechny osoby uvedené v obžalobě, případně se s nimi setkal. Na druhé straně označil jejich výpovědi za nepravdivé,“ stojí v rozsudku Okresního soudu v Jihlavě.

Ten Havelku poslal do vězení na čtyři a půl roku. Havelka byl totiž v době prodeje drog v podmínce. Z posledního výkonu trestu, kde byl také za drogy, byl totiž podmíněně propuštěn v červenci 2019. Sekat dobrotu měl až od letošního července. Takže není vyloučeno, že mu nakonec soudy ještě k aktuálnímu trestu připočtou pár měsíců z toho starého.

Rozsudek je pravomocný. Havelka se sice odvolal ke Krajskému soudu v Brně, ten ale tento týden jeho argumenty zamítl jako nedůvodné.