Pětatřicetiletý Marek Gábor z Jihlavy, o čtyři roky starší Lucie Novotná z Jihlavy a dvaačtyřicetiletý Tomáš Karchňák z Žernovic navíc mají společné to, že už byli v minulosti mnohokrát odsouzeni k nepodmíněným trestům. Marek Gábor sedmkrát, Lucie Novotná s Tomášem Karchňákem šestkrát. Žena je navíc v současné době opět ve výkonu trestu, odpykává si dvacet měsíců za drogy. Aktuálně všem hrozí další vysoké nepodmíněné tresty.

„Soud se nakonec týkal pouze obžalovaných Gábora a Novotné. Třetí obžalovaný je vyloučený k samostatnému projednání, protože k soudu nepřišel,“ informovala jihlavská státní zástupkyně Milena Smetanová.

Gábor i Novotná u soudu přiznali svou vinu. Podle obžaloby prodávali pervitin minimálně devíti lidem od června do listopadu 2022. Gábor pak ještě sám v Jihlavě a Přísece dvakrát kradl. Ze stavebního kontejneru vzal nářadí za jednadvacet tisíc korun. Další krádeže se dopustil společně s Tomášem Karchňákem na konci srpna 2022 v Jihlavě. Násilím vnikli do garáže, jež byla součástí rodinného domu. Odnesli si věci za necelých dvaatřicet tisíc korun.

Karchňák se pak sám, od 2. srpna do 23. října 2022 v Jihlavě a Lukách nad Jihlavou, v jedenácti případech pokusil či vloupal do garáží u rodinných domů, do zahradních chatek, společných koláren v bytových domech, sklepních kójích a dílen. Odtam podle obžaloby odnesl především nářadí a jízdní kola. Jízdní kolo odcizil i ve volně přístupném přístřešku v Hruškových Dvorech. Celkem se mu podařilo nakrást věci za 336 tisíc korun. Na objektech jejich poničením způsobil škodu za dvaatřicet tisíc korun.

Gábor už má v rejstříku trestů dvanáct záznamů, Novotná třináct a Karchňák má v rejstříku od roku 2021 neuvěřitelných deset záznamů. Před soudem stanul i v Anglii. Když byl propuštěn z vězení na podmínku, zase začal krást.

Rozsudek by mohl padnout v říjnu. Soud si nechal vyžádat jeden trestní spis z Nejvyššího soudu v Brně. Teprve pak by měly zaznít závěrečné řeči a padnout rozsudek.